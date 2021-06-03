Ev halini paylaşan Hande Erçel, güzelliği ile gündem oldu

Fox TV’nin sevilen, ilgiyle takip edilen dizisi olan Sen Çal Kapımı’da yer alan Hande Erçel, gündeme gelmeye devam ediyor. Hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle sürekli gündemde yer alan Erçel, paylaştığı fotoğraflarla da beğeni topluyor. Kerem Bürsin ile yaşadığı aşktan dolayı sürekli magazin gündeminde yer alan Erçel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da hem magazin gündeminin hem de sosyal medya gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Son olarak tatil fotoğraflarıyla takipçilerini büyüleyen Erçel, bu kez ev halini paylaştı. Evinin mutfağında verdiği pozları takipçilerine sunan Erçel, ev haliyle de büyük beğeni topladı. Takipçileri güzel oyuncunun ev halini oldukça beğenirken, paylaşıma kısa süre içerisinde 3 milyona yakın beğeni geldi. İşte Hande Erçel’in ev hali...