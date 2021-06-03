İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

Ev halini paylaşan Hande Erçel, güzelliği ile gündem oldu

Fox TV’de ekranlara gelen Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Hande Erçel, hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Aşk hayatıyla ve paylaştığı fotoğraflarla da sürekli magazin gündeminde yer alan Erçel, bir kez daha gündeme geldi. Ev halini paylaşan Erçel, büyük beğeni topladı. İşte Hande Erçel’in ev hali...

03 Haziran 2021 Perşembe 23:27
Ev halini paylaşan Hande Erçel, güzelliği ile gündem oldu
Takip Et:

Fox TV’nin sevilen, ilgiyle takip edilen dizisi olan Sen Çal Kapımı’da yer alan Hande Erçel, gündeme gelmeye devam ediyor. Hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle sürekli gündemde yer alan Erçel, paylaştığı fotoğraflarla da beğeni topluyor. Kerem Bürsin ile yaşadığı aşktan dolayı sürekli magazin gündeminde yer alan Erçel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da hem magazin gündeminin hem de sosyal medya gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Son olarak tatil fotoğraflarıyla takipçilerini büyüleyen Erçel, bu kez ev halini paylaştı. Evinin mutfağında verdiği pozları takipçilerine sunan Erçel, ev haliyle de büyük beğeni topladı. Takipçileri güzel oyuncunun ev halini oldukça beğenirken, paylaşıma kısa süre içerisinde 3 milyona yakın beğeni geldi. İşte Hande Erçel’in ev hali...


Son Güncelleme: 03.06.2021 23:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hande ErçelFox TvSen çal Kapımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muhammed Al Saloussi kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Muhammed Al Saloussi nerelidir?
Muhammed Al Saloussi kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Muhammed Al Saloussi nerelidir?
Şeyma subaşı ne zaman evlenecek? Şeyma Subaşı'nın düğünü ne zaman olacak?
Şeyma subaşı ne zaman evlenecek? Şeyma Subaşı'nın düğünü ne zaman olacak?
Mohammed Alsaloussi serveti ne kadar? Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Al Saloussi kimdir, nereli?
Mohammed Alsaloussi serveti ne kadar? Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Al Saloussi kimdir, nereli?
Drag Queen Baran Yüksel kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Drag Queen Baran Yüksel kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Şeyma Subaşı'nın tektaş yüzüğü kaç para? Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı
Şeyma Subaşı'nın tektaş yüzüğü kaç para? Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı
Sadakatsiz Asya ve Derin ölüyor mu?
Sadakatsiz Asya ve Derin ölüyor mu?

Popüler Haberler

Şeyma Subaşı'nın tektaş yüzüğü kaç para? Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı
Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
4 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
4 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışında neler var?
4 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var?
5 Haziran 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 5 Haziran Cumartesi at yarışı programı
Hangi kurumlar kira yardımı yapmaktadır? Haziran 2021 Kira yardımı şartları ve miktarı ne kadardır?
Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm izle tek parça! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm kesintisiz izle!
Akrep 24. bölüm izle tek parça! Akrep son bölüm kesintisiz izle!
Camdaki Kız 8. bölüm izle tek parça! Camdaki Kız son bölüm izle!
Elektrik faturası desteği başvuru formu nerden doldurulur? 2021 Elektrik faturası desteği başvuru işlemleri
Şarjı en uzun süre giden telefonlar hangileri? 2021
Sol Yanım Eda kimdir? Ecem Atalay biyografisi
NEF 2021 bursu başvurusunda istenen şartlar nelerdir?
Twitter’da TT nasıl olunur? Twitter‘da TT olabilmek için yapılması gerekenler
SGK veya Bağ-Kur prim borcu olanlara kredi ile emekli olma imkanı
Bugün hangi maçlar var? 4 Haziran 2021 Cuma Hangi maç hangi kanalda?
Bu akşam hangi diziler var? 4 Haziran 2021 Cuma Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
Diş teli hangi devlet hastanelerinde takılır? Diş teli tedavisi devlette kaç yaşına kadar ücretsizdir?
4 Haziran 2021 Cuma TRT Spor yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
4 Haziran 2021 Cuma TV 8 yayın akışında ne var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.