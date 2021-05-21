Eurovision iddialarına Hadise'den yanıt: Yanlış anlaşıldım!

Şarkıcı Hadise Belçika’da katıldığı bir yayından Eurovision hakkında açıklamalar yapmış ve yarışmada Belçika’yı temsil edebileceğini söylemişti. Yapılan bu açıklama sonrasında basında pek çok Hadise Eurovision’a tekrar mı gidiyor haberleri yer aldı.

“Yanlış anlaşıldım”

Başarılı sanatçı Hadise 2009 yılında Eurovision’a katılmış ve ülkemize dördüncülük getirmişti. Sanatçı Belçika’ya ailesini ziyaret için gittiğinde Belçika’daki bir radyo programın konuk oldu. Sunucunun Eurovision’la ilgili soru sormasının ardından Hadise "Belçika adına Eurovision Şarkı Yarışması'na neden katılmayayım ki? Belçika için Eurovision'a gitmek istiyorum ama kimse bana teklif etmedi" açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamanın ardından basında pek çok haber yer aldı. Çıkan haberler sonrası şarkıcı Hadise tekrar bir açıklama daha yaptı.

Hadise, sunucuyla arasındaki diyalogda, sunucunun kendisine Belçika’dan Eurovision için teklif gelip gelmediği sorduğunu ve kendisinin hayır demesinin üzerine sunucunun gelse katılır mısın sorusuna neden olmasın diye cevap verdiğini açıkladı.

Sevilen sanatçı sözlerine şunları ekleyerek 2009 yılında katıldığı Eurovision için de bir açıklama yaptı.

“2009 Eurovision sonucu ile ilgili; kaybettiğime evet, çok üzüldüm ama dördüncü olmak çok gurur vericiydi. Bir yarışmaya herkes birinci olmak için katılır. Bende de o hırs vardı ama olmadı.Yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak için paylaşmak gereği duyduğumun bilinmesini rica ederim. Saygılarımla...”