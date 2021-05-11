Estetik yaptıran Lara gözyaşlarına boğuldu! Dudaklarını küçülttürdüğü için çok pişman

Ameliyat olarak dudaklarını küçülttüren şarkıcı Lara, son haliyle gündem oldu. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası yeni birine dönüşen şarkıcı, son haliyle sevenlerini şaşırttı.
Birçok ünlü isim dudaklarını dolgunlaştırırken Lara küçülttürdü. 2000’li yıllarda ‘Katmer’, ‘Adam gibi Adam’ şarkılarıyla yıldızı parlayan Lara, gözyaşları ile pişman olduğunu söyledi.
Geçen ay estetik olan Lara, sonunda dudaklarım küçüldü diye mutlu olmuştu. Pandemi sürecinde sosyal medyayı aktif kullanan sanatçı, paylaştığı fotoğraflarla kendinden söz ettirmeyi başardı.
Ağlayarak pişmanlığını dile getiren ünlü isim, dudaklarını zor hareket ettirdiğini söyledi. İtirafta bulunan 42 yaşındaki sanatçı, sevenlerinden dua istedi.