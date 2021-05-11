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Estetik yaptıran Lara gözyaşlarına boğuldu! Dudaklarını küçülttürdüğü için çok pişman

'Katmer Katmer' şarkısıyla büyük bir çıkış yapan şarkıcı Lara, gözyaşlarına boğuldu! Geçirdiği estetik operasyonlar ile dudaklarını küçülttürdüğü için çok pişman olan isim, sevenlerinden dua istedi. İşte detaylar...

11 Mayıs 2021 Salı 10:46
Estetik yaptıran Lara gözyaşlarına boğuldu! Dudaklarını küçülttürdüğü için çok pişman
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Ameliyat olarak dudaklarını küçülttüren şarkıcı Lara, son haliyle gündem oldu. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası yeni birine dönüşen şarkıcı, son haliyle sevenlerini şaşırttı.

Birçok ünlü isim dudaklarını dolgunlaştırırken Lara küçülttürdü. 2000’li yıllarda ‘Katmer’, ‘Adam gibi Adam’ şarkılarıyla yıldızı parlayan Lara, gözyaşları ile pişman olduğunu söyledi.

Geçirdiği operasyonlar sonrası farklı birine dönüşen şarkıcı son yaptığı şeyle herkesi şoke etti. Dudaklarını küçülttüren Lara, gözyaşları içinde ‘’Ne olur bana dua edin, dudağımla pipet bile tutamıyorum. Lütfen hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın’’ sözlerini kullandı.

Geçen ay estetik olan Lara, sonunda dudaklarım küçüldü diye mutlu olmuştu. Pandemi sürecinde sosyal medyayı aktif kullanan sanatçı, paylaştığı fotoğraflarla kendinden söz ettirmeyi başardı.

Ağlayarak pişmanlığını dile getiren ünlü isim, dudaklarını zor hareket ettirdiğini söyledi. İtirafta bulunan 42 yaşındaki sanatçı, sevenlerinden dua istedi.


Son Güncelleme: 11.05.2021 10:46
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Anahtar Kelimeler:
LaraEstetikAğladı
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