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Estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Nagihan Karadere'yi görenler tanıyamıyor

Survivor yarışmasının çok konuşulan isimlerinden biri olan 35 yaşındaki Nagihan Karadere, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası bambaşka birine dönüştü.

20 Ocak 2021 Çarşamba 03:03
Estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Nagihan Karadere'yi görenler tanıyamıyor
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Survivor 2016 ve 2018 kadrosunda yer alan ünlü atlet Nagihan Karadere, değişimiyle herkesi şaşırttı. Yarışmadan ayrıldıktan sonra birçok estetik operasyon geçiren Nagihan Karadere, bambaşka bir görünüme kavuştu.

Yeni halini görenler tanıyamıyor

Survivor yarışmasının en popüler isimlerinden biri olan Nagihan Karadere, yarışma sonrasında eşinin kendisini aldattığını öğrenmiş ve evliliğine son vermişti. Boşandıktan sonra şoke eden bir değişim geçiren Karadere, dudaklarını, göğüslerini ve bununu yaptırdıktan sonra bambaşka biri oldu. Sosyal medya hesabında sık sık fotoğraflarını paylaşan Nagihan, yeni görüntüsüyle büyük beğeni topluyor.

İşte Nagihan Karadere'nin yeni hali:



Son Güncelleme: 20.01.2021 03:03
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Anahtar Kelimeler:
Nagihan KaradereSurvivorEstetik
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