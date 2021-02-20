"Estetiğim yok" diyen Ezgi Eyüboğlu'nun eski fotoğrafları görenleri şaşırttı

Daha önce hiç estetik operasyonu geçirmediğini dile getiren Ezgi Eyüboğlu’nun oyunculuk hayatının ilk yıllarında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu, katıldığı bir programda konuşmaları ile gündem oldu.

Estetiği olup olmadığı sorusu karşısında oyuncu şu yanıtı verdi:

“Estetiğim yok ama bir dermatoloğum var. Onunla teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyoruz. Bir adım ötesi estetik oluyor muhtemelen ama estetiğe karşı bir insan da değilim.”

32 yaşında olan oyuncunun bu açıklamasının ardından eski hali merak edilir oldu.