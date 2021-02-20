İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

"Estetiğim yok" diyen Ezgi Eyüboğlu'nun eski fotoğrafları görenleri şaşırttı

Geçtiğimiz günlerde hiç estetiği olmadığını söyleyen oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun çıkan fotoğrafları izleyicilerini şaşırttı. Oyunculuğa ilk başladığı zamandan kalan fotoğraflar ile gündem oldu. İşte o fotoğraflar.

20 Şubat 2021 Cumartesi 15:18
Takip Et:

Daha önce hiç estetik operasyonu geçirmediğini dile getiren Ezgi Eyüboğlu’nun oyunculuk hayatının ilk yıllarında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu, katıldığı bir programda konuşmaları ile gündem oldu.

Estetiği olup olmadığı sorusu karşısında oyuncu şu yanıtı verdi:

“Estetiğim yok ama bir dermatoloğum var. Onunla teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyoruz. Bir adım ötesi estetik oluyor muhtemelen ama estetiğe karşı bir insan da değilim.”

32 yaşında olan oyuncunun bu açıklamasının ardından eski hali merak edilir oldu.



Son Güncelleme: 20.02.2021 15:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EzgieyüboğluEstetikFotoğraflar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahmet Çakar Yaman yorumu ile gündem oldu!
Ahmet Çakar Yaman yorumu ile gündem oldu!
Berfu Yenenler: 'Eser ilk buluşmada hesabı bana ödetti'
Berfu Yenenler: 'Eser ilk buluşmada hesabı bana ödetti'
Murat Boz'un yeni klibindeki o detay gözlerden kaçmadı
Murat Boz'un yeni klibindeki o detay gözlerden kaçmadı
Kim Kardashian, eşi Kanye West'e boşanma davası açtı
Kim Kardashian, eşi Kanye West'e boşanma davası açtı
Merve Boluğur'dan cesur poz!
Merve Boluğur'dan cesur poz!
Merve Boluğur olay pozlarıyla çok konuşuldu
Merve Boluğur olay pozlarıyla çok konuşuldu

Popüler Haberler

Samsun fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Samsun fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
Rüyada amca görmek ne anlama gelir? Rüyada amca görmek anlamı, tabiri nedir?
Fatsa fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Fatsa fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
Giresun fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Giresun fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
Pandemi kademeli normalleşme nasıl olacak? Hangi illerde yasaklar ne zaman kalkıyor?
Teknofest 2021 İstanbul yarışmaları ve başvuru formu
Çarşamba fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Çarşamba fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
Sakarya fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Sakarya fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
Zonguldak fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Zonguldak fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
Whatsapp gizlilik sözleşmesini kabul etmezsek ne olur? WhatsApp kullanıcılarının hangi bilgilerini paylaşacak? WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal edilir?
Steam kış indirimi ile fiyatlar yarı yarıya düştü! Steam büyük kış indirimleri başladı!
Football Manager 2021 ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu? FM 2021 satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
The Walking Dead yeni sezon ne zaman başlayacak? The Walking Dead 10. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix yayın tarihi
Hanife Gürdal'ın kocası Kemal Ayvaz kimdir?
Konut kredisi faizleri en düşük hangi bankada? Yeni hafta bankaların konut kredisi faizleri
ATV Kim Milyoner Olmak İster neden yok, yayından kaldırıldı mı?
Kadınlar için muhteşem düz saç kesim modelleri 2021
Whatsapp kullanıcı sözleşmesini kabul ettim, nasıl iptal ederim?
Esnaflar da işsizlik maaşı alabilecek! 2021 Esnaflara verilecek işsizlik maaşı şartları nelerdir?
Terme fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Terme fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.