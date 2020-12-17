Estetiği iyice abartan Azeri Kızı Günel, Seren Serengil'in aynısı oldu

Azeri şarkıcı Günel Zeynalova, ard arda geçirdiği estetik operasyonlar sonrası inanılmaz değişime uğradı. Son hali Seren Serengil'e benzetilen Azeri kızı Günel'in sosyal medya paylaşımları ilgi odağı oldu.

İbrahim Tatlıses'in verdiği bir konserde sahneye çıkan Azeri asıllı şarkıcı Günel Zeynalova, ünlü şarkıcıyı sesiyle çok etkilemiş ve tüm Türkiye'nin sevgisini kazanmıştı. Şimdilerde 35 yaşında bir kadın olan Zeynalova, bir dönem Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile de aşk yaşamıştı.

Bugün TV ekranlarında yayınlanan ve Alişan ve Demet Akalın'ın sunduğu programa katılan Azeri kızı Günel Zeynalova'nın son hali görenleri şaşkınlığa çevirdi. Geçirdiği estetik operasyonlarla büyük değişim yaşayana Günel hakkında Seren Serengil'in ikiz kardeşi gibi benzetmeler yapıldı.

Sosyal medya paylaşımları ilde de ilgi odağında yer alan Günel'in hayatı merak edilirken Azeri kızının son değişimini merak edenler 21 yıl sonrası bu kadar değişimin nasıl meydana geldiğinin yanıtını aramaya başladı.

İşte Azeri kızı Günel Zeynalova'nın son hali:

Günel Zeynalova Kimdir?

Azeri asıllı Günel Zeynalova Azerbaycanlı bir şarkıcı. 25 Ekim 1985'de Azerbaycan'ın Ağdam kentinde doğan güzel şarkıcı eğitimini Bakü'de tamamladı. Müzisyen bir aileye sahip olan Günel 3 yaşından beri şarkı söylüyor.

Dedesinin Garmon, babasının klanet çaldığı bilinirken annesinin de piyano öğretmeni olduğu öğrenildi. Günel Zeynalova'nın amcalarının da esntrüman ustaları olduğu ve abisinin de Azerbaycan'da albüm çıkaran bir şarkıcı olduğu biliniyor.