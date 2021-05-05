Esra Oflaz ve Ziya Güvenkaya çifti evliliklerini sonlandırdı

Beykoz Aile Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada Esra Oflaz Güvenkaya ve avukatı Sibel Engin ile Ziya Güvenkaya yer aldı. Mahkemeye protokol kapsamında boşanan çiftin kızlarının velayeti annede kaldı. İkili birbirinden tazminat ve nafaka talebinde bulunmadılar.
Olayın geçmişi
Hayatının büyük bir bölümünü Londra’da geçiren MCD Life Medya Yönetim Kurulu Başkanı Esra Oflaz ile Ziya Güvenkkaya 16 sene önce evlenmişti.İkilinin evliliklerinden 13 yaşında kızları bulunuyordu.
Cemiyet yaşamında önek çiftler arasında yer alan Güvenkaya çifti geçen günlerde evliliklerini bitirme kararı almıştı. Esra Oflaz Güvenkaya avukatı Sibel Engin aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesi’ne anlaşmalı boşanma davası bulunmuştu.