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Esra Oflaz ve Ziya Güvenkaya çifti evliliklerini sonlandırdı

Cemiyet yaşamının ünlü isimlerinden Esra Oflaz Güvenkaya ile Ziya Güvenkaya 16 yıllık evlilikleri sona erdi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:00
Esra Oflaz ve Ziya Güvenkaya çifti evliliklerini sonlandırdı
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Beykoz Aile Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada Esra Oflaz Güvenkaya ve avukatı Sibel Engin ile Ziya Güvenkaya yer aldı. Mahkemeye protokol kapsamında boşanan çiftin kızlarının velayeti annede kaldı. İkili birbirinden tazminat ve nafaka talebinde bulunmadılar.

Boşanma kararını veren mahkeme 13 yaşındaki kızlarının velayetini anneye bırakırken, çocuğun eğitim ve sağlık giderlerinin karşılamasını babanın üstlenmesine karar verdi.

Olayın geçmişi

Hayatının büyük bir bölümünü Londra’da geçiren MCD Life Medya Yönetim Kurulu Başkanı Esra Oflaz ile Ziya Güvenkkaya 16 sene önce evlenmişti.İkilinin evliliklerinden 13 yaşında kızları bulunuyordu.

Cemiyet yaşamında önek çiftler arasında yer alan Güvenkaya çifti geçen günlerde evliliklerini bitirme kararı almıştı. Esra Oflaz Güvenkaya avukatı Sibel Engin aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesi’ne anlaşmalı boşanma davası bulunmuştu.




Son Güncelleme: 05.05.2021 09:00
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Anahtar Kelimeler:
CemiyetEsra OflazBoşanmaZiya Güvenkaya
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