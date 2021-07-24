Esra Erol’un kardeşi görenleri hayran bıraktı! Eda Erol fiziği ile büyüledi

ATV ekranlarının sevilen yüzü Esra Erol, uzun süredir Esra Erol’da programının sunuculuğunu yapıyor. Başarılı sunucu programında kayıpları buluyor, sorunlarını çözemeyen kişilerin yardımına koşuyor. Yaz sezonunun gelmesiyle programa ara veren Esra Erol, ailesi ile birlikte tatile gitti. Bir süredir gündemden uzak kalan Esra Erol’un yerini ise Eda Erol doldurdu.

Eda Erol’un paylaşımları

Esra Erol ekran başında sunuculuk yaparken kız kardeşi de sahne arkasında görev alıyor. Yani Esra Erol ile Eda Erol aynı programda çalışıyor. Programın kısa bir ara vermesi ile tatile çıkan ikilinin benzerliği oldukça şaşırttı. Eda Erol yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.

Eda Erol fiziği ile beğeni topladı

Geçmişte Alişan ile nişanlı olan Eda Erol bu kez fotoğraflarıyla sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafın altına “kırmızı benim rengim” yazarak paylaşım yaptı. Eda Erol’un pozlarına Esra Erol’dan destel geldi.

