Esra Dermancıoğlu, yeni aşkı Murat Balcı'yı Clubhouse uygulamasında buldu!

Renkli kişiliği ile bilinen güzel oyuncu Esra Dermancıoğlu, aradığı aşkı Clubhouse uygulamasında buldu. 52 yaşında olan Esra Dermancıoğlu’nunSol Yanım’da spor eğitmenine hayat veren 37 yaşındaki Murat Balcı’yla aşk yaşadığı söyleniyor.

Alınan bilgilere göre; geçen sene Ömer Güneş iler ayrılan Esra Demiroğlu, yeni bir aşkın peşine düştü.

Peşine düştüğü aşkı ise, son zamanlarda popüler bir uygulama olan Clubhouse’da bulduğu söylendi.

Murat Balcı, bir süre Clubehouse hesabının profiline Esra Dermancıoğlu ile olan fotoğrafını koydu. Balcı, Dermancıoğlu’nun kendisini uyarması üzerine profil resmini değiştirdi.