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Esra Dermancıoğlu, yeni aşkı Murat Balcı'yı Clubhouse uygulamasında buldu!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu, Sol Yanım dizisinde oynayan ünlü oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşamaya başladı. Dermancıoğlu’nun genç sevgilisini, son zamanların popüler uygulaması Clubhouse’dan bulduğu söyleniyor.

04 Mart 2021 Perşembe 16:53
Esra Dermancıoğlu, yeni aşkı Murat Balcı'yı Clubhouse uygulamasında buldu!
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Renkli kişiliği ile bilinen güzel oyuncu Esra Dermancıoğlu, aradığı aşkı Clubhouse uygulamasında buldu. 52 yaşında olan Esra Dermancıoğlu’nunSol Yanım’da spor eğitmenine hayat veren 37 yaşındaki Murat Balcı’yla aşk yaşadığı söyleniyor.

Alınan bilgilere göre; geçen sene Ömer Güneş iler ayrılan Esra Demiroğlu, yeni bir aşkın peşine düştü.

Peşine düştüğü aşkı ise, son zamanlarda popüler bir uygulama olan Clubhouse’da bulduğu söylendi.

Murat Balcı, bir süre Clubehouse hesabının profiline Esra Dermancıoğlu ile olan fotoğrafını koydu. Balcı, Dermancıoğlu’nun kendisini uyarması üzerine profil resmini değiştirdi.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 16:53
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Anahtar Kelimeler:
Esra DermancıoğluMurat BalcıClubhouse
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