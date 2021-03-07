Esra Dermancıoğlu isyan etti

O ekranlarda kötü karakter olarak bilinen, kendisinden tam 15 yaş küçük olan sevgilisiile aşk yaşıyor. Sevgilisini çok sevdiğini ifade eden Dermancıoğlu, kendisini eleştiren kişilere çok sert yanıtlar verdi. Magazin dünyasında bu ikiliyi birbirine yakıştırmıyorlar. Dermancıoğlu ise erkeğin çok yakışıklı olduğunu, kendisinin çirkin olduğunu, izleyicilerin bunu demeye çalıştığını, artık böyle şeyler yapmamaları gerektiğini söyledi. Ben oyunculuğumda ayrılmak isterim diyen Dermancıoğlu, bana güzellik ve çirkinlik üzerinden Eleştiriler yapıyorlar diyerek, güzellik kavramını kişiden kişiye değiştiğini ve onların istediği gibi biri olmadığı için özür diledi. Dilin kemiği olmadığını ve insanların sadece eleştirmek için beklediğini ifade eden Dermancıoğlu, artık tahammülünün kalmadığını da söyledi.