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Esra Dermancıoğlu isyan etti

Yeni sevgilisi Murat Balcı ile arasında 15 yaş olan Esra Dermancıoğlu, kendisine yapılan eleştirileri çok sert bir şekilde kınadı. Eleştirileri kaldıramayan Dermancıoğlu “yapmayın artık” dedi.

07 Mart 2021 Pazar 11:17
Esra Dermancıoğlu isyan etti
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O ekranlarda kötü karakter olarak bilinen Esra Dermancıoğlu, kendisinden tam 15 yaş küçük olan sevgilisi Murat Balcı ile aşk yaşıyor. Sevgilisini çok sevdiğini ifade eden Dermancıoğlu, kendisini eleştiren kişilere çok sert yanıtlar verdi. Magazin dünyasında bu ikiliyi birbirine yakıştırmıyorlar. Dermancıoğlu ise erkeğin çok yakışıklı olduğunu, kendisinin çirkin olduğunu, izleyicilerin bunu demeye çalıştığını, artık böyle şeyler yapmamaları gerektiğini söyledi. Ben oyunculuğumda ayrılmak isterim diyen Dermancıoğlu, bana güzellik ve çirkinlik üzerinden Eleştiriler yapıyorlar diyerek, güzellik kavramını kişiden kişiye değiştiğini ve onların istediği gibi biri olmadığı için özür diledi. Dilin kemiği olmadığını ve insanların sadece eleştirmek için beklediğini ifade eden Dermancıoğlu, artık tahammülünün kalmadığını da söyledi.



Son Güncelleme: 07.03.2021 11:17
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Anahtar Kelimeler:
Esra DermancıoğluMurat Balcı
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