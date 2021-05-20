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Esra Bilgiç'ten kariyeri hakkında bomba açıklama

Yeni sezonda yayın hayatına başlayacak Kanunsuz Topraklar adlı dizi ile ekranlara gelecek olan Esra Bilgiç, mesleki kurallarını açıkladı. Bilgiç, kariyeriyle ilgili bomba açıklamalar yaptı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 18:32
Esra Bilgiç'ten kariyeri hakkında bomba açıklama
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Güzel oyuncu Esra Bilgiç mesleğiyle ilgili, "Şiddeti meşrulaştıracak, toplum ve aile yapısını zedeleyecek fikirleri normalleştirecek, doğaya ve hayvanlara zarar verecek bir karakteri oynamayı kabul etmiyorum" açıklamasını yaptı.

Ramo isimli dizi final yaptıktan sonra güzel oyuncunun yeni dizisi belli oldu. Bilgiç, Gold Film’in yeni sezon için FOX TV’de hazırladığı “Kanunsuz Topraklar” adlı diziyle ekranlara gelecek. Bilgiç, dizide Uğur Güneş’in partneri olacak.

Esra Bilgiç kim?

Güzel oyuncu Esra Bilgiç, 14 Ekim 1992’de Ankara’da doğdu. Güzel oyuncu, ilk olarak Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji bölümünü, sonrasında Bilkent Üniversitesi U.A İlişkiler bölümünü bitirdi. Oyunculuğa ise TRT1 ekranlarında büyük ses getiren Diriliş: Ertuğrul isimli diziyle başladı.

Bilgiç, en son oynadığı Ramo adlı dizide hayat verdiği Sibel karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.


Son Güncelleme: 20.05.2021 18:32
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Esra Bilgiçten Kariyeri Hakkında Bomba AçıklamaKanunsuz Topraklar
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