Esra Bilgiç'ten kariyeri hakkında bomba açıklama

Güzel oyuncu Esra Bilgiç mesleğiyle ilgili, "Şiddeti meşrulaştıracak, toplum ve aile yapısını zedeleyecek fikirleri normalleştirecek, doğaya ve hayvanlara zarar verecek bir karakteri oynamayı kabul etmiyorum" açıklamasını yaptı.

Esra Bilgiç kim?

Ramo isimli dizi final yaptıktan sonra güzel oyuncunun yeni dizisi belli oldu. Bilgiç, Gold Film’in yeni sezon için FOX TV’de hazırladığı “” adlı diziyle ekranlara gelecek. Bilgiç, dizide Uğur Güneş’in partneri olacak.

Güzel oyuncu Esra Bilgiç, 14 Ekim 1992’de Ankara’da doğdu. Güzel oyuncu, ilk olarak Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji bölümünü, sonrasında Bilkent Üniversitesi U.A İlişkiler bölümünü bitirdi. Oyunculuğa ise TRT1 ekranlarında büyük ses getiren Diriliş: Ertuğrul isimli diziyle başladı.

Bilgiç, en son oynadığı Ramo adlı dizide hayat verdiği Sibel karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.