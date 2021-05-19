Esra Balamir, bir süreden beri DJ Semih Ergün ile birlikteliği olan Eliz Şakuçoğlu ve eski sevgilisi Murat Boz yönünde herlesi şaşırtacak bir iddiaya yer verdi.

'Hayatın İçinden' canlı yayında konuşan sunucu, "Ben sana bombayı söylüyorum, hazır mısın! Bildiklerimin hepsini bazen televizyonda söyleyemiyorum ama bunu söyleyeceğim" şeklinde sözüne başladı.

Balamir, "Eliz benim arkadaşımla çıkıyordu, ama çıkıyorlar yani. Sonra bir öğrendik ki, sabah gazeteyi bir açtım; Murat Boz'la sevgili" açıklaması ile seyredenleri şaşırttı.

45 yaşında olan sunucu, "Arkadaşım 'inanamıyorum bana şuradayım dedi, meğer Murat Boz'un sevgilisiymiş' şaşkınlığı yaşadı. Hayatımızın şokuydu. Eliz, o dönem Murat Boz'un stil danışmanıydı" ifadelerine yer verdi.