İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş ödemesi!
Son Dakika
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş...
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...
Aman Kerem Bürsin görmesin. Sevgilisi Hande Erçel mini şortu ile mutfakta hünerlerini sergiledi
Aman Kerem Bürsin görmesin. Sevgilisi...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden bir kişi daha ayrıldı

ATV’de yayınlanan sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan bir kişi daha ayrıldı. Ayrılan oyuncunun yeni katılacağı dizisi için hazırlıklara başladığı öğrenildi. İşte merak edilenler…

03 Ağustos 2021 Salı 12:12
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden bir kişi daha ayrıldı
Takip Et:

ATV’de yayınlanan ve milyonlarca hayran kitlesi bulunan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde sezonun sona ermesi ile beraber yaprak dökümü de başlamıştı. Yapımcı şirket projeden ayrılan oyuncuların yerine yeni oyuncular bulma çalışmalarına hız vermiş durumda.

Edinilen bilgilere göre dizide Tufan karakterine hayat veren Hüseyin Avni Danyal, ayrılık kervanına eklenen en son isim oldu. Danyal’ın yeni bir dizide yer alacağı ve bu nedenle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan ayrıldığı öğrenildi.

Hüseyin Avni Danyal, Kanal D’nin yeni dizilerinden birisi olacak olan Yargı’nın oyuncu kadrosunda yer alacağını sevenlerine duyurdu. Geçmişteki adalet konulu dizilerden ilham alan Yargı’nın iddialı bir hikayesi ve oyuncu kadrosu olduğu ifade edildi. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrolleri paylaşacağı yeni projenin oyuncu kadrosu ve ne zaman çekimlere başlayacağı henüz bilinmiyor.


Son Güncelleme: 03.08.2021 12:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YargıKanal DHüseyin Avni DanyalEşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!
Gülben Ergen’in Seda Sayan’la paylaştığı makyajsız fotoğraflar olay oldu!
Gülben Ergen’in Seda Sayan’la paylaştığı makyajsız fotoğraflar olay oldu!
Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?
Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?

Popüler Haberler

Son Yaz dizisine bomba transfer! Bakın yeni kadın başrol kim oldu...
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında gelişmeler yayın tarihi ne zaman?
Arka Sokaklar'a bomba transfer! Bakın yeni komiser kim olacak...
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Türkiye’de fiyat yükselişi sürüyor!
Youtube telifsiz müzik bulma yöntemi
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 1 Ağustos 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Nöbetçi Noter 1 Ağustos 2021 Pazar açık noterler listesi - 1 Ağustos 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
TRT1 Dünya Hali konusu ve oyuncuları
Blu TV Bonkis oyuncu kadrosu
Meme kanserinin nedenleri nelerdir? Göğüs kanserin belirtileri
Zatürre aşısı koronavirüse iyi geliyor mu?
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne demektir? Rüyada doğum veya hamilelik görmenin tabiri ve anlamı
Mahrem belgeseli nerede çekildi? Mahrem belgeseli oyuncuları kimler? Mahrem belgeselindeki itirafçılar gerçek mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.