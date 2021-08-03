Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden bir kişi daha ayrıldı

ATV’de yayınlanan ve milyonlarca hayran kitlesi bulunan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde sezonun sona ermesi ile beraber yaprak dökümü de başlamıştı. Yapımcı şirket projeden ayrılan oyuncuların yerine yeni oyuncular bulma çalışmalarına hız vermiş durumda.

Edinilen bilgilere göre dizide Tufan karakterine hayat veren, ayrılık kervanına eklenen en son isim oldu. Danyal’ın yeni bir dizide yer alacağı ve bu nedenle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan ayrıldığı öğrenildi.

Hüseyin Avni Danyal, Kanal D’nin yeni dizilerinden birisi olacak olan Yargı’nın oyuncu kadrosunda yer alacağını sevenlerine duyurdu. Geçmişteki adalet konulu dizilerden ilham alan Yargı’nın iddialı bir hikayesi ve oyuncu kadrosu olduğu ifade edildi. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrolleri paylaşacağı yeni projenin oyuncu kadrosu ve ne zaman çekimlere başlayacağı henüz bilinmiyor.