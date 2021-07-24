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Eski sevgilisini darp eden Çağatay Akman, ifadesi alındı!

'Gece Gölgenin Rahatına Bak' isimli şarkısıyla bir anda milyonların sevgisini kazanan şarkıcı Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu'yu darp etmesinden dolayı gözaltına alındı.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 14:52
Eski sevgilisini darp eden Çağatay Akman, ifadesi alındı!
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Geçtiğimiz akşam şarkıcı Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu ile konuşmak için Cihangir'deki evinin kapısına dayanarak genç kadını taciz etti. Evin önünde olay çıkmasına neden olan Çağatay Akman, o sırada eski sevgilisi Öykü Uslu'yu da darp etti. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Akman, karakola götürülürken Akman'ın arkadaşları o anları kayıt altına alan basın mensuplarına saldırdı.

İddialara göre Çağatay Akman'ın Öykü Uslu'nun oturduğu apartmanın önüne geldiği ve eski sevgilisini aşağı çağırdığı öğrenildi. Bağırıp çağırmaya başlayan Akman'ın bağırmasını engellemek isteyen Uslu, apar topar aşağı indi. Aralarında başlayan tartışmanın alevlenmesiyle birlikte Çağatay Akman, eski sevgilisini darbetti.

Çevrede bulunanların şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine şikayetçi olduğunu söyleyen Öykü Uslu,'nun şikayeti üzerine Çağatay Akman, gözaltına alınarak ifadesinin alınması için Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

Olayı haber alan Çağatay Akman'ın arkadaşları, karakolun önüne giderek arkadaşlarını beklemeye başladılar. O sırada görüntü alan basın mensuplarına tehditler savuran Akman'ın arkadaşları gazetecilere saldırdı.

Oyuncu Öykü Uslu ise karakolda ifade verdikten sonra sabah 05.30 sıralarında karakoldan hızlıca çıktı ve bir taksiye binerek evine gitti. 22 yaşındaki ünlü şarkıcının ise Karaköy Polis Merkezi'nde ifade vermeye devam ettiği öğrenildi.

 

 

 


Son Güncelleme: 24.07.2021 14:52
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Anahtar Kelimeler:
IfadeGözaltıÇağatay AkmanDarpÖykü Uslu
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