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Eski MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir'in yeni halini görenler şaşkınlığını izleyemiyor!

MasterChef yarışmasıyla tanınmaya başlayan ve papağanına yaptığı işkence görüntüleri ile bir zamanlar tepkilerin odağında olan Murat Özdemir, yeni imajıyla gündeme oturdu. İşte Özdemir’in yeni imajından kareler…

11 Mayıs 2021 Salı 15:06
Eski MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir'in yeni halini görenler şaşkınlığını izleyemiyor!
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TV 8 kanalında yayınlanan MasterChef programı ile tanınmaya başlayan ve papağanına işkence ettiği görüntüler ile bir zamanlar gündemde yer alan MasterChef Murat Özdemir, bir süreden beri kayıplardaydı.

MasterChef Murat, sosyal medyadan paylaşımlar yapmayı sürdürüyor. Sık sık yemek videolarını paylaşan Özdemir'in yeni imajıysa dikkatleri çekti. 

Papağana işkence etmişti

MasterChef Türkiye'nin önemli yarışmacıları arasında olan Murat Özdemir 17 Aralık 2018’de sosyal medya hesabı üzerinden papağana işkence ettiği anların görüntülerini paylaşmış ve hayvan severlerin tepkisini toplamıştı. Yaşanan olay sonrasında gözaltına alınan ve adliyeye götürülen Özdemir ifadesinde olayın meydana geldiği gün çok alkollü olduğunu ve olanlardan dolayı herkesten özür dilediğini söylemişti.

Acun Ilıcalı 'insan müsveddesi' demişti

Olayın sonrasında tedaviye alınan papağan yaşamını kaybetmiş, TV 8'in patronu ve MasterChef'in yapımcısı Acun Ilıcalı, Özdemir için "İnsan müsveddesi" ifadesine yer vermişti.

İşte eski MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir'in yeni imajından kareler:

 


Son Güncelleme: 11.05.2021 15:06
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefPapağanMurat Özdemir
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