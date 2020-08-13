Eski eşten sosyal medya fenomenine dava! Kızımı reklam malzemesi olarak kullanıyor

2 yıl önce eşi Zeynep Özbayrak’tan ayrılan Burak Aydoğan eski eşi hakkında 5 yaşındaki kızlarını reklam malzemesi olarak kullandığı gerekçesiyle dava açtı.

2 yıl önce boşanan ve çocuk için nafaka olarak 2500 TL veren Aydoğan kızlarının her anını paylaştığını ağladığı zamanları,duştan çıkmış bonozları hallerini paylaşıp reklam malzemesi olarak kullandığını ve ticari amaçlarla paylaşım yaptığını iddia etti.

Sosyal medyada Zynpzeze olarak bilinen ve 640 bin takipçisi olan Zeynep Özbayrak’ın iddialara ne cevap vereceği bekleniyor.

