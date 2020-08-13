İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam balkondan düştü!
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam...
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Son Dakika
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan...
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında kritik sözler!
Son Dakika
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında...
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...

Eski eşten sosyal medya fenomenine dava! Kızımı reklam malzemesi olarak kullanıyor

Instagram'da 640bin takipçisi bulunan Zynpzeze lakaplı Zeynep Özbayrak'a eski kocası Pazarlama ve iş geliştirme direktörü Burak Aydoğan'dan dava açıldı.

13 Ağustos 2020 Perşembe 17:43
Eski eşten sosyal medya fenomenine dava! Kızımı reklam malzemesi olarak kullanıyor
Takip Et:

2 yıl önce eşi Zeynep Özbayrak’tan ayrılan Burak Aydoğan eski eşi hakkında 5 yaşındaki kızlarını reklam malzemesi olarak kullandığı gerekçesiyle dava açtı.

 


2 yıl önce boşanan ve çocuk için nafaka olarak 2500 TL veren Aydoğan kızlarının her anını paylaştığını ağladığı zamanları,duştan çıkmış bonozları hallerini paylaşıp reklam malzemesi olarak kullandığını ve ticari amaçlarla paylaşım yaptığını iddia etti.

Sosyal medyada Zynpzeze olarak bilinen ve 640 bin takipçisi olan Zeynep Özbayrak’ın iddialara ne cevap vereceği bekleniyor.



Son Güncelleme: 13.08.2020 17:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Zeynep ÖzbayrakSosyal MedyaBurak Aydoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şeyma Subaşı teknesinde üstsüz paylaşımı ile sanal alemi salladı
Şeyma Subaşı teknesinde üstsüz paylaşımı ile sanal alemi salladı
Tania Marie Caringi sahilde fiziğiyle göz kamaştırdı
Tania Marie Caringi sahilde fiziğiyle göz kamaştırdı
İlker Kaleli'den süpriz aşk açıklaması
İlker Kaleli'den süpriz aşk açıklaması
Lady Gada'dan ilginç açıklamalar! Beynimi kontrol edemiyorum
Lady Gada'dan ilginç açıklamalar! Beynimi kontrol edemiyorum
Monica Bellucci'nin kızı güzelliği ile büyüledi
Monica Bellucci'nin kızı güzelliği ile büyüledi
Jet hızıyla boşan Ebru Akel soluğu oğlu ile birlikte tatilde aldı
Jet hızıyla boşan Ebru Akel soluğu oğlu ile birlikte tatilde aldı

Popüler Haberler

Gelir belgesiz 20.000 TL kredi kampanyası başlatan 6 banka ve kredi şartları
Koltuk altı kararması nasıl önlenir? Koltuk altı kararmasını engellemek ve geçirmek için doğal yöntemler
1999 yılından önce sigortalı olanlar ne zaman emekli olur? 2020 EYT emeklilik
Kara listede olanlara, kırmızı kalem yiyenlere, sicili bozuk olanlara kredi yapılandırması yapan bankalar
Türkiye Modelini Arıyor top Model yarışması başvuru formu adresi ne? Tv8 Top Model yarışması ne zaman başlayacak? 13 Ağustos 2020 Perşembe
Gelir belgesiz maaş bordrosuz kredi veren bankalar ve şartları 13-08-2020
Yeşil Tarife ne demek? YETA elektrik faturalarını düşürecek mi?
Yeni işyeri açanlara devletten süper destek ve krediler
Kuaförüm Sensin yarışmacısı Gül Mammadova kimdir? Yeni yarışmacı hakkında bilgiler
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur, emekli İkramiyesi 1.500 TL olacak mı? Ağustos 13 Perşembe
Denizbank Cebe Havale işlemi nasıl yapılır?
Papatya çayı faydaları nelerdir? Papatya çayı nasıl demlenir?
Seksenler dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Dizi yapımcısı Birol Güven paylaştı
Devlet desteği ile iş yeri nasıl kurulur? Devlet desteği ile iş kurma yol haritası
Müge Anlı Güven Bana yarışmasını sunacak! Güven bana programı formatı nasıl olacak? Müge Anlı Tatlı sert bitecek mi?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 13 Ağustos 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Evde bakım ücreti ne kadar oldu? Bakan müjdeyi verdi!
En uygun kredi veren bankalar listesi
Halkbank mini emekli kredisi ile emeklilere 5.000 TL kredi kampanyası
Muhtaç durumda olan ailelere devletten maddi 1477 TL destek
Günlük burç yorumları 13 Ağustos 2020 Perşembe - Gündelik yaşantınız için burç yorumunuz

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.