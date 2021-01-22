Eski eş Feyza Aktan'dan Özcan Deniz hakkında şiddet suçlaması! Uzaklaştırma kararı verildi

Ünlü sanatçı Özcan Deniz'in iki yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi Feyza Aktan, çocuğunun babası hakkında, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü ileri sürerek 2 ay uzaklaştırma kararı çıkardı. Deniz hakkında öne sürülen bu şok suçlama gündeme bomba gibi düştü.

Feyza Aktan'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek Özcan Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz hakkında verdiği şikayet dilekçesinde bir çok suçlama sıralayarak her ikisi hakkında uzaklaştırma kararı talebinde bulunduğu öğrenildi. Özcan Deniz hakkında kasten adam yaralama, hakaret ve tehdit suçlamalarından şikayette bulunan Feyza Aktan ağabey Ercan Deniz hakkında da konut dokunulmazlığını ihlal etmek, yaralama ve tehdit suçlamalarından şikayetçi olan Feyza Aktan'ın başvurusunu inceleyen savcılık şikayeti değerlendirerek Özcan ve Ercan Deniz hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verdi.

Feyza Aktan’ın şikayet dilekçesinde belirttiği şiddet suçlamaları içerisinde verdiği beyanda hamile olduğu dönemde Özcan Deniz'in kendisini aldattığı yönünde ortaya çıkan haberler doğrultusunda evi terk etmek isterken şiddet gördüğü ve ölüm tehditleri aldığı kaydedilirken bir çok kez maruz kaldığı şiddet olaylarında da yüzünde sigara söndürürüm gibi tehditler aldığını ifade edildi.

Savcılığa verilen dilekçede, Özcan Deniz’in ağabeyi Ercan Deniz’in ikamet ettiği eve baskın yaptığını ve daha öncesinden aldığı darp raporunun kendisine verilmediği takdirde ölüm tehditleri savurduğunu belirten Feyza Aktan, çocuğunun velayetinin zorla alınmak istendiği ve yine ölümle tehdit edildiğini ifade etti.

Haklarında öne sürülen iddiaların tamamen asılsız olduğunu söyleyen Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz, savcılık kararına itiraz ederek, bununla ilgili verdikleri dilekçelerinde Feyza Aktan’a yönelik hiçbir şekilde şiddet uygulanmadığı ve kendisine hakaret ve tehdit eylemlerinde bulunulmadığı belirtildi.