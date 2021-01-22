İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye temsilcisi atamayan Twitter'a yasak geldi!
Son Dakika
Türkiye temsilcisi atamayan Twitter'a yasak...
Aşılamada 2.adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde aşı uygulaması başladı
Son Dakika
Aşılamada 2.adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde...
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O...
Bakan Koca'dan son dakika 'aşı' açıklaması geldi
Son Dakika
Bakan Koca'dan son dakika 'aşı'...

Eski eş Feyza Aktan'dan Özcan Deniz hakkında şiddet suçlaması! Uzaklaştırma kararı verildi

Özcan Deniz'in kendisine hem fiziksel hem de psikolojik şiddet gösterdiğini öne süren Feyza Aktan, ünlü sanatçı hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılmasını talep etti.

22 Ocak 2021 Cuma 10:58
Eski eş Feyza Aktan'dan Özcan Deniz hakkında şiddet suçlaması! Uzaklaştırma kararı verildi
Takip Et:

Ünlü sanatçı Özcan Deniz'in iki yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi Feyza Aktan, çocuğunun babası hakkında, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü ileri sürerek 2 ay uzaklaştırma kararı çıkardı. Deniz hakkında öne sürülen bu şok suçlama gündeme bomba gibi düştü.

Feyza Aktan'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek Özcan Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz hakkında verdiği şikayet dilekçesinde bir çok suçlama sıralayarak her ikisi hakkında uzaklaştırma kararı talebinde bulunduğu öğrenildi. Özcan Deniz hakkında kasten adam yaralama, hakaret ve tehdit suçlamalarından şikayette bulunan Feyza Aktan ağabey Ercan Deniz hakkında da konut dokunulmazlığını ihlal etmek, yaralama ve tehdit suçlamalarından şikayetçi olan Feyza Aktan'ın başvurusunu inceleyen savcılık şikayeti değerlendirerek Özcan ve Ercan Deniz hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verdi.

Feyza Aktan’ın şikayet dilekçesinde belirttiği şiddet suçlamaları içerisinde verdiği beyanda hamile olduğu dönemde Özcan Deniz'in kendisini aldattığı yönünde ortaya çıkan haberler doğrultusunda evi terk etmek isterken şiddet gördüğü ve ölüm tehditleri aldığı kaydedilirken bir çok kez maruz kaldığı şiddet olaylarında da yüzünde sigara söndürürüm gibi tehditler aldığını ifade edildi.

Savcılığa verilen dilekçede, Özcan Deniz’in ağabeyi Ercan Deniz’in ikamet ettiği eve baskın yaptığını ve daha öncesinden aldığı darp raporunun kendisine verilmediği takdirde ölüm tehditleri savurduğunu belirten Feyza Aktan, çocuğunun velayetinin zorla alınmak istendiği ve yine ölümle tehdit edildiğini ifade etti.

Haklarında öne sürülen iddiaların tamamen asılsız olduğunu söyleyen Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz, savcılık kararına itiraz ederek, bununla ilgili verdikleri dilekçelerinde Feyza Aktan’a yönelik hiçbir şekilde şiddet uygulanmadığı ve kendisine hakaret ve tehdit eylemlerinde bulunulmadığı belirtildi.



Son Güncelleme: 22.01.2021 10:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Özcan DenizFeyza AktanUzaklaştırma KararıŞiddetTehdit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seren Serengil'den olay yaratan Hadise yorumu: 'Güzel değil, çirkin suratı'
Seren Serengil'den olay yaratan Hadise yorumu: 'Güzel değil, çirkin suratı'
Kilolarından hızla kurtulan Meryem Uzerli'den yepyeni pozlar!
Kilolarından hızla kurtulan Meryem Uzerli'den yepyeni pozlar!
Yeşilçam'ın emektar ismi Oktay Yavuz, 78 yaşında vefat etti
Yeşilçam'ın emektar ismi Oktay Yavuz, 78 yaşında vefat etti
Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan çiftinden aşk dolu anlar
Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan çiftinden aşk dolu anlar
Gülşen, 20 bavulla İspanya'ya gitti
Gülşen, 20 bavulla İspanya'ya gitti
Serenay Sarıkaya Maraşlı dizisine mi katılıyor?
Serenay Sarıkaya Maraşlı dizisine mi katılıyor?

Popüler Haberler

Süt parası nasıl çekilir? 2021 Çoçuk süt parası nereden, nasıl alınır?
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 22 Ocak 2021 Cuma canlı maç yayın saatleri
Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi kredisi 2021 yılı hesaplama tablosu ve örnek ödeme planı
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman’ın yer aldığı diziler
Kefilsiz bireysel kredi veren bankalar 2021
Yurtiçi ve Yurtdışı İngilizce özel ve kurum ders ücretleri ne kadar? 2021
Almanya vize başvurusu nasıl yapılır? 2021 Almanya vizesi için gerekli olan belgeler nelerdir?
En kolay kredi veren bankalar ve Kolay kredi alabilmek için gereken şartlar 2021
En Şık Benim başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
Kırmızı Oda dizisine katılan yeni isimler belli oldu
İŞKUR farklı kurumlara ülke geneli güvenlik görevlisi alımı yapıyor! Güvenlik görevlisi başvuru şartları nedir?
Kayyum görevleri nelerdir? Kayyum neden atanır? Kayyum ataması kim tarafından nasıl yapılır?
Cuma Namazı Saat Kaçta Kılınacak? 20 Mart Cuma İstanbul, Ankara, İzmir İl il Cuma Namazı Saatleri ve 20 Mart Cuma Hutbesi Diyanet Türkiye Geneli
Afilli aşk neden final yaptı? Kanal D Afili aşk final yapıyor!
PlayStation Plus üyeliği nasıl alınır? Üyelik avantajları nelerdir?
Altın ne kadar oldu? 22 Ocak 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 22 Ocak 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bim 22 Ocak 2021 Cuma indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Agi asgari ücrete dahil mi? 2021
Esnaf işsizlik maaşı alır mı? 2021 esnaf işsizlik maaşı şartları
Beni Bırakma konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Sabah Sohbetleri sunucusu Fatih Savaş kimdir? Fatih Savaş biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.