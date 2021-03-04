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Eski Beşiktaşlı futbolcu Ahmet Dursun ve eşi Asena Dursun, kızları Lidya'nın doğum gününü kutladı!

Ahmet Dursun ile eşi Asena Dursun, kız çocukları Lidya'nın doğum gününü kutladı. Eski Beşiktaşlı futbolcu ve eşi Asena Dursun bu özel günü duygu dolu bir mesajla beraber çekildikleri fotoğrafla sosyal medya üzerinden kutladı. Çiftin paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

04 Mart 2021 Perşembe 13:46
Eski Beşiktaşlı futbolcu Ahmet Dursun ve eşi Asena Dursun, kızları Lidya'nın doğum gününü kutladı!
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2019 yılında Paris'te evlenen eski Beşiktaş’ın futbolcusu ve milli futbolcu Ahmet Dursun-Asena Dursun çiftinin kızı Lidya, 1 yaşına girdi.

Mutlu bir evlilikleri olan çift, kızlarının 1 yaşını doldurmasını sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ile kutladı.

“Minik meleğim bugün 1 yaşına bastı"

Birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşan Ahmet Dursun, "Minik meleğim bugün 1 yaşına bastı. İyi ki doğdun, iyi ki bizim kızımızsın. Seni çok ama çok seviyoruz" ifadelerine yer verdi. 

"Seni çok seviyoruz cennet kokulum"

Duygu dolu bir mesajla paylaşım yapan Asena Dursun ise şu ifadelere yer verdi:

Annem, süt kokulum, masum meleğim... Boncuk gözlü kızım, sen bugün dünyaya gözlerini açtın ve hayatındaki ilk ağlamanı, ilk gülümseyişini gösterdin bizlere. Daha dün gibi miniciktin, bugün ilk yaş günün. Tüm güzellikler seninle olsun annem. Rabbim seni bütün kötülüklerden korusun. Seni çok seviyoruz cennet kokulum. İyi ki doğdun benim dünyalar güzeli prensesim...

Çiftin paylaşımlarına takipçileri tarafından kısa zamanda beğeni ve yorum geldi.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 13:46
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Anahtar Kelimeler:
AsenaAhmetDursunKızıLidya
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