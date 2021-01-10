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Eski aşıklar Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli yeni bir yapımda bir araya gelebilir

3,5 yıllık birlikteliklerini 2018 yılında sona erdiren Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli çifti bir yapım için yeniden bir araya gelebilir. İkilinin hayranları yeni yapımda bir arada gelmelerini istiyor.

10 Ocak 2021 Pazar 15:55
Eski aşıklar Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli yeni bir yapımda bir araya gelebilir
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Poyraz Karayel adlı dizide rol aldıkları dönem aşk yaşamaya başlayan ve çok yakıştırılan Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli çifti 2018 yılında ilişkilerine nokta koymuştu. Çiftin ayrılığı hayranları tarafından üzüntüyle karşılanırken çift ayrılmalarına rağmen birbirlerine çok saygılı bir şekilde davranmıştı.

Hale çok yakıştırılan çiftin bir film için yeniden bir araya gelebileceği gündeme geldi. İddialara göre Çağrı Vila Lostuvalı, yeni projesi için ikiliye teklif götürdü. Teklife İlker Kaleli sıcak bakarken, Burçin Terzioğlu’nun teklif için süre istedi.

Burçin Terzioğlu’nun şuanda bir dizide yer almasının yanı sıra sevgilisi Umut Duygu’nun bu birliktelikten rahatsız olması nedeniyle Burçin Terzioğlu’nun teklifi kabul etmeyeceği de söyleniyor.



Son Güncelleme: 10.01.2021 15:55
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Anahtar Kelimeler:
İlker KaleliBurçin Terzioğlu
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