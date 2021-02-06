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Eser Yenenler’in yeni doğacak oğlunun adı belli oldu

Eser Yenenler geçtiğimiz günlerde Bebek’te görüntülendi. Ünlü oyuncu bir süredir doğması beklenen oğlunun adını bizlerle paylaştı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 04:46
Eser Yenenler’in yeni doğacak oğlunun adı belli oldu
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Eser Yenenler artık 36 yaşında ve 2 çocuk babası. 14 Şubat 1984 doğumlu olan Eser Yenenler Berfu Yıldız ile olan evliliğinden oldukça memnun. 2019 yılında evlenen Eser – Berfu çifti evliliklerini mutlulukla sürdürmekte.

 

Eser Yenenler – Berfu Yıldız çiftinin 2 senelik evlilikleri içerisinde 2. çocukları yolda. İlk oğulları olan Kuzey ise 1 yaşına girdi. Yeni çocuklarının yolda olduğunu ve doğmasına çok az kaldığını aktaran Eser Yenenler aynı zamanda çok da heyecanlı olduğunu söyledi. Eser Yenenler ve Berfu Yıldız yeni oğullarının ismini Mete koymaya karar verdiler. Mutlu çift, çocuklarının doğumunu dört gözle bekliyor.



Son Güncelleme: 06.02.2021 04:46
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Anahtar Kelimeler:
Eser YenenlerBerfu Yıldız
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