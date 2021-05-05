Eser Yenenler ile Berfu Yenenler samimi pozlar verdi

Türkiye’nin en ünlü komedyenleri arasında bulunan, geçtiğimiz yıllardaile dünya evine girmiştir. O günden sonra mutlu bir birliktelik yaşayan evli çift, son günlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Sosyal medyada aktif bir kullanıcı olan Berfu Yenenler, geçtiğimiz ay ikinci kez anne olmuştu. Verdiği mutlu pozlarla mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Son olarak Berfu Yenenler Instagram hesabından kocası eser Yenenler ile olan mutlu bir pozunu paylaştı. Yaptığı paylaşım Instagram’da en çok konuşulan konuların başında geldi. Bu paylaşım aynı zamanda magazin dünyasında da geniş bir yankı buldu. Yaptığı bu paylaşımdan sonra takipçileri fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. İkilinin mutluluğu gözlerden kaçmadı.