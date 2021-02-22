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erve Şebnem Oruç kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Merve Şebnem Oruç mesleği ve alanı nedir?

Televizyon programlarında adını sıkça duyduğumuz Merve Şebnem Oruç, sosyal medyada gündem konusu olmaya devam ediyor. Siyaset hakkında düşüncelerine dile getiren Oruç kimdir? Merve Şebnem Oruç mesleği ve alanı?

22 Şubat 2021 Pazartesi 12:05
erve Şebnem Oruç kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Merve Şebnem Oruç mesleği ve alanı nedir?
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Merve Şebnem Oruç kimdir?

1980 Lüleburgaz doğumlu olan Oruç, mimarlık, fizik ve felsefe eğitimleri almıştır. 10 yıl kadar özel sektörlerde ve uluslararası şirketlerde çalışan Oruç, bilişim alanlarında üst düzey yönetici olmuş ve genel müdür, danışmanlık gibi önemli işlere imzasını atmıştır.

2013 yılında medya sektöründe yer alan Merve Şebnem Oruç televizyon ekranlarında yer alan gündeme dair önemli programlara konuk olarak yorumlarda bulunmuştur.


TRT Word’un İngilizce haber kanlında yer alan Oruç online departman kurdu. Önemli gazetelerde köşe yazarlığı ve analiz yapan Oruç halen önemli programlarda yer almaktadır.
 



Son Güncelleme: 22.02.2021 12:05
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Anahtar Kelimeler:
Merve şebnem OruçTelevizyonBilişim
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