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Ersin Korkut, tepkilerin hedefine alındı: Tutuklansın!

Ünlü oyuncu Ersin Korkut'un TikTok'ta yayınlanan videosuyla tüm eleştirileri üzerinde toplarken, sosyal medya kullanıcıları Korkut için 'Tutuklansın' hashtagi açarak mesaj yağdırdılar.

09 Nisan 2021 Cuma 21:28
Ersin Korkut, tepkilerin hedefine alındı: Tutuklansın!
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Ünlü oyuncu Ersin Korkut, Diyarbakır için söylediği sözler nedeniyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Tik Tok videosunda Diyarbakır için kullandığı 'başkent' ifadesiyle tüm eleştirileri üzerinde toplayan oyuncu, 'Seviyoruz Amed'i. Başkentimiz" sözleriyle kullanıcıların tepki göstermesine neden oldu.

Diyarbakır ziyaretine giden ve yanındaki arkadaşıyla yaptığı konuşmasını TikTok hesabında yayınlayan Ersin Korkut, arkadaşının kendisine Diyarbakır'ı nasıl bulduğu ile ilgili soruya bizim başkentimiz şeklinde cevap verdiği görüldü. Yine arkadaşının 'Başkanımız olmak ister misin?' sorusu karşısında da  evet diyen ve gülen Ersin Korkut'un arkadaşının ülkenin daha iyi yönetilebileceğini söylediği anlaşıldı.

İki arkadaş arasında geçen bu diyalog sosyal medya hesaplarında kısa sürede yayılırken, kullanıcıların tepkileri de arka arkaya geldi. Ünlü oyuncu söylediği sözler nedeniyle eleştirilirken #ErsinKorkutTutuklansın hashtagi açıldı ve bu hashtag altına binlerce mesaj yazıldı.




Son Güncelleme: 09.04.2021 21:28
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Anahtar Kelimeler:
Ersin KorkutDiyarbakırTikTok
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