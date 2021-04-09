Ersin Korkut, tepkilerin hedefine alındı: Tutuklansın!

Ünlü oyuncu Ersin Korkut, Diyarbakır için söylediği sözler nedeniyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Tik Tok videosunda Diyarbakır için kullandığı 'başkent' ifadesiyle tüm eleştirileri üzerinde toplayan oyuncu, 'Seviyoruz Amed'i. Başkentimiz" sözleriyle kullanıcıların tepki göstermesine neden oldu.
İki arkadaş arasında geçen bu diyalog sosyal medya hesaplarında kısa sürede yayılırken, kullanıcıların tepkileri de arka arkaya geldi. Ünlü oyuncu söylediği sözler nedeniyle eleştirilirken #ErsinKorkutTutuklansın hashtagi açıldı ve bu hashtag altına binlerce mesaj yazıldı.
Son Güncelleme: 09.04.2021 21:28