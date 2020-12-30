Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko sevgili mi? Ersin Düzen itiraf etti!

Spor dünyasının en tanınan sunucularından biri olanile yayıncı kuruluşta sunuculuk yapanhakkında aşk iddiaları gündem olmuştu. Seyhan Sasko daha önce Ersin Düzen’in Stadyum adlı programında yorumcu olan Tuncay Şanlı ile birlikte olduğu biliniyordu.

Ersin Düzen gündem olan konuyla ilgili açıklama yaptı ve iddiaların doğru olduğunu ifade etti. Öte yandan Seyhan Sasko’nun Tuncay Şanlı ile uzun süre birlikte olduğu hatta Tuncay Şanlı’nın eski eşi Melis Sayım’dan Seyhan Sasko için ayrıldığı söyleniyordu.