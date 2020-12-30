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Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko sevgili mi? Ersin Düzen itiraf etti!

Ersin Düzen ve Seyhan Sasko sevgili mi sorusu gündem olmuştu. Ünlü sunucu Ersin Düzen itiraf etti ve iddialara yanıt verdi.

30 Aralık 2020 Çarşamba 14:51
Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko sevgili mi? Ersin Düzen itiraf etti!
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Spor dünyasının en tanınan sunucularından biri olan Ersin Düzen ile yayıncı kuruluşta sunuculuk yapan Seyhan Sasko hakkında aşk iddiaları gündem olmuştu. Seyhan Sasko daha önce Ersin Düzen’in Stadyum adlı programında yorumcu olan Tuncay Şanlı ile birlikte olduğu biliniyordu.

Ersin Düzen gündem olan konuyla ilgili açıklama yaptı ve iddiaların doğru olduğunu ifade etti. Öte yandan Seyhan Sasko’nun Tuncay Şanlı ile uzun süre birlikte olduğu hatta Tuncay Şanlı’nın eski eşi Melis Sayım’dan Seyhan Sasko için ayrıldığı söyleniyordu.



Son Güncelleme: 30.12.2020 14:51
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Anahtar Kelimeler:
Ersin DüzenSeyhan Sasko
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