Erman Toroğlu ve genç sevgilisi kameralara yakalandı!

Eski hakem olan ve futbol yorumculuğu yapan Erman Toroğlu, Şükran Toroğlu ile 2017 yılında boşanmıştı. Çiftin evliliklerinden 2 çocuğu oldu.

Erman Toroğlu, Cihangir’de bulunan Kaktüs isimli mekandan yeni sevgilisi ile buluştu. Toroğlu’nun sevgilisinin kim olduğu henüz bilinmiyor. Kaktüs’te bir süre vakit geçirdikten sonra mekandan ayrılan Toroğlu ve sevgilisi taksi beklerken kameralara yakalandı. Kameramanları fark eden çift şok oldu. 72 yaşında olan Toroğlu’nun yeni sevgilisinin yaşının kendisine göre oldukça küçük olduğu dikkatlerden kaçmadı. Taksiye binen çift uzaklaşarak gözden kayboldu.

