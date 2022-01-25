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Erman Okay kimdir, nerede doğmuştur? Erman Okay evli mi? Erman Okay kaç yaşında?

Erman Okay kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Erman Okay’ın hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

25 Ocak 2022 Salı 16:26
Erman Okay kimdir, nerede doğmuştur? Erman Okay evli mi? Erman Okay kaç yaşında?
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Erman Okay kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Erman Okay’ın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Erman Okay kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Erman Okay’ın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Erman Okay aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Erman Okay, Komşumuz Balta Ailesi, Der Fahnder, Yer Gök Aşk, Kedi Özledi, Kocamın Ailesi, Payitaht Abdülhamit ve Büyük Ailem gibi yapımlarda yer aldı.

1940 tarihinde dünyaya gelen deneyimli oyuncumuz, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Ön Asya Arkeolojisi Bölümü mezunudur.

Uzun yıllar çoğu tiyatro sahnesinde yer alan oyuncu, Ay Mavidir adlı oyunda ilk yönetmenlik deneyimini 1967 yılında orduda görev yaptığı sırada yaptı. Sonrasında 3 yıl Ankara Binbirgece çocuk Tiyatrosu’nda tiyatro yöneticiliği ve yönetmen olarak çalıştı ve bazı oyunlarda kendi geliştirdiği bir teknikle Türk ve Alman yapımlarını yönetmeye başladı.

Tiyatro, dizi ve sinema oyunculuğunun yanı sıra İzmir ve Ankara'da radyosunda spiker, prodüktör olarak yer aldı ve Ankara TV'de program sunuculuğu yaptı. Erman Okay, ayrıca Alman dizi ve filmlerinde hem senaryo yazarı hem de oyuncu olarak yer almıştır.

Son olarak Kocaman Ailem adlı dizide Yaşar karakterine hayat vermiştir.

 


Son Güncelleme: 25.01.2022 16:26
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