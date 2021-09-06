İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İçişleri Bakanlığı'nın 6 Eylül hazırlıkları devam ediyor! Sıkı güvenlik önlemleri alındı!
Son Dakika
İçişleri Bakanlığı'nın 6 Eylül hazırlıkları...
İngiltere'de yapılan bir araştırma aşı karşıtlarının argümanlarını çürüttü!
Son Dakika
İngiltere'de yapılan bir araştırma aşı...
Bireysel kredilerde yeni dönem! Artık maaşa göre!
Son Dakika
Bireysel kredilerde yeni dönem! Artık...
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu engelliyor..
Son Dakika
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu...

Erkan Petekkaya'nın oğlu ile arasındaki benzerlik hayranlarını şaşırttı

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya’nın sosyal medyada paylaştığı gönderi magazin gündemine oturdu. Petekkaya’nın oğlu ile olan benzerliği hayranlarını oldukça şaşırttı. İşte detaylar…

06 Eylül 2021 Pazartesi 14:15
Erkan Petekkaya'nın oğlu ile arasındaki benzerlik hayranlarını şaşırttı
Takip Et:

Ekranların sevilen isimlerinden birisi olan Erkan Petekkaya, yeni projelerle yeniden izleyenlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Petekkaya’nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf hayranlarını oldukça şaşırttı. Ünlü oyuncunun oğlu ile olan benzerliği magazin dünyasının gündemine oturdu.

Acun Ilıcalı ile Gerginliği Gündem Olmuştu

Erkan Petekkaya, TV8’de yayınlanmış olan ödül töreniyle ilgili söylediği sözler sebebiyle Acun Ilıcalı ile karşı karşıya geldi. Bu nedenle Kırmızı Oda dizisinden de ayrılan Petekkaya’nın Ilıcalı ile yaşadığı gerginlik sebebiyle diziden ayrıldığı iddia edilmişti. Konu hakkında halen net bir bilgi açıklanmadı.

Erkan Petekkaya ile Oğlunun Şok Edici Benzerliği

Erkan Petekkaya, sosyal medya hesabında oğlu Cano ile bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta Petekkaya ile oğlunun birbirine oldukça benzemesi hayranlarını oldukça şaşırttı.


Son Güncelleme: 06.09.2021 14:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Acun IlıcalıKırmızı OdaOğluERKAN PETEKKAYA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!
Gülben Ergen’in Seda Sayan’la paylaştığı makyajsız fotoğraflar olay oldu!
Gülben Ergen’in Seda Sayan’la paylaştığı makyajsız fotoğraflar olay oldu!
Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?
Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?

Popüler Haberler

7 Eylül 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 7 Eylül Salı at yarışı programı
TJK 6 Eylül 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
Eylül 2021 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 6 Eylül 2021 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Bir Zamanlar Çukurova'da büyük değişiklik! Bakın yeni sezonda seyirciyi hangi sürprizler bekliyor!
Günlük burç yorumları - 6 Eylül 2021
Öğrencilere 850 TL okul desteği müjdesi!
Marcao Galatasaray'dan 150 bin Euro ceza yedi
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 5 Eylül 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Hafta sonu 5 Eylül 2021 Pazar açık noter var mı? 5 Eylül 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Günlük burç yorumları 3 Eylül 2021 Cuma burçları neler bekliyor?
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı dizi çekim yerleri
Black Panther: Wakanda Forever ne zaman yayınlanacak? Black Panther 2 konusu ve oyuncuları
A101 26 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Sınır kapılarında da aşılama başlıyor!
20 Ağustos 2021 günü burçları neler bekliyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.