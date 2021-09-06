Erkan Petekkaya'nın oğlu ile arasındaki benzerlik hayranlarını şaşırttı

Ekranların sevilen isimlerinden birisi olan Erkan Petekkaya, yeni projelerle yeniden izleyenlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Petekkaya’nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf hayranlarını oldukça şaşırttı. Ünlü oyuncunun oğlu ile olan benzerliği magazin dünyasının gündemine oturdu.

Acun Ilıcalı ile Gerginliği Gündem Olmuştu

Erkan Petekkaya ile Oğlunun Şok Edici Benzerliği

Erkan Petekkaya, TV8’de yayınlanmış olan ödül töreniyle ilgili söylediği sözler sebebiyle Acun Ilıcalı ile karşı karşıya geldi. Bu nedenledizisinden de ayrılan Petekkaya’nın Ilıcalı ile yaşadığı gerginlik sebebiyle diziden ayrıldığı iddia edilmişti. Konu hakkında halen net bir bilgi açıklanmadı.

Erkan Petekkaya, sosyal medya hesabında oğlu Cano ile bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta Petekkaya ile oğlunun birbirine oldukça benzemesi hayranlarını oldukça şaşırttı.