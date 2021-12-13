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Erkan Meriç kimdir? Erkan Meriç biyografisi

Yakışıklılığı ile genç kızların gönlünü fetheden Erkan Meriç’in hayatına dair merak ettiğiniz her şeye haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Erkan Meriç’in biyografisi…

13 Aralık 2021 Pazartesi 10:05
Erkan Meriç kimdir? Erkan Meriç biyografisi
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1986 doğumlu olan Erkan Meriç, Mersinli ve Aslan burcudur. Meriç, modellik, mankenlik ve oyunculuk yapmaktadır. İlkokul ve lise eğitimlerini Mersin’de almıştır. Sonrasında Mersin Üniversitesi Elektronik Otomasyon Bölümü’nü okuyarak 2008 yılında mezun olmuştur.

Mankenliğe başlamadan önce beş yıl kadar profesyonel olarak kalecilik yapmış, ailesinin isteği üzerine eğitimine yoğunlaştıysa da spor hayatını aktif olarak sürdürmeye devam etmiştir. Üniversiteyi bitirdikten sonra hem fiziği hem de yakışıklılığından dolayı çevresinden aldığı yönlendirmeler ile mankenlik ajansına kayıt yaptırmıştır.

2008 yılında Best Photo Model, 2009 yılında ise Best Model of Turkey birinciliğine sahiptir. Bu yarışmadan sonra Türkiye’nin en iyi erkek modeli seçilmiştir ve Bulgaristan’da düzenlenen Best Model of the World yarışmasında da birinci olarak Dünya’da ki en iyi erkek manken ünvanı almıştır.

Erkan Meriç son olarak TRT 1’de yayınlanan Adını Sen Koy isimli dizide Ömer karakterini canlandırmıştır.


Son Güncelleme: 13.12.2021 10:05
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