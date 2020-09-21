Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebeği Marsel'in doğum fotoğrafları ortaya çıktı! Fotoğrafları çiftin doktoru paylaştı!

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil’in çocuğu Marsel’in doğumu ile ilgili fotoğraflar ikilinin doktoru tarafından paylaşıldı. Çocuğunu suda doğum yöntemi ile dünyaya getirmek isteyen Tosun, Hollanda’da doğum yapmak istiyordu. Doktor tarafından paylaşılan fotoğraflara, geç gelen Marsel’in çifti gözyaşlarına boğduğunu açıkladı. Erkan Kolçak Köstedil’e atıfta bulunan doktor, filmlerinde bu anı hatırlaması yeterli olacaktır ifadelerine yer verdi.

2018 yılında evlenen çift Marsel’i kucaklarına 14 Temmuz 2020 günü aldılar.

Yusuf Olgaç tarafından paylaşılan çiftin çocukları ile görselleri büyük beğeni topladı.

Suda doğum yapma kararı alan çift, pandemi süreci ile birlikte yeni planlar yaparak doğumu gerçekleştirmek zorunda kaldılar.

Çifti oldukça bekleten Marsel bebek, dünyaya gelmesi ile birlikte çifti mutluluk gözyaşlarına boğdu.