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Enis Arıkan’dan şok Ezgi Mola itirafı geldi

Ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomeni Enis Arıkan’dan yakın arkadaşı Ezgi Mola hakkında şok bir itiraf geldi. Detaylar haberimizde…

02 Ağustos 2021 Pazartesi 21:57
Enis Arıkan’dan şok Ezgi Mola itirafı geldi
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Ekranların sevilen isimlerinden olan Enis Arıkan, sosyal medyayı sık sık kullanması nedeniyle de gündeme geliyor. En yakın arkadaşı olan Ezgi Mola ile olan dostluğu da başta sevenleri olmak üzere herkesin dilinde bulunuyor.

Birbirleriyle sık sık vakit geçiren ikilinin dostlukları yaklaşık 15 yıl öncesine dayanıyor ve birbirlerini kardeş olarak gördükleri her fırsatta dile getiriyorlar. Arıkan ve Mola’nın arkadaşlıkları sessiz bir şekilde devam ederken bir anda Enis Arıkan’ın itirafı geldi. Sevenleri adeta şok oldu.

Enis Arıkan Ne Dedi?

Ezgi Mola, şu sıralarda sevgili olduğu Mustafa Aksakallı ile evlilik hazırlıklarına devam ediyor. Hayranları çiftten sabırsızlık içinde evlilik haberi beklerken Enis Arıkan’ın yorumu kafaları oldukça karıştırdı. Arıkan, Ezgi Mola’nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videonun altına ‘’Yeni gelin iş başında’’ yorumunu bırakması Ezgi Mola’nın çoktan evlenmiş olabileceği sorusunu akıllara getirdi.

Bu soru işaretlerin önümüzdeki günlerde akıllardan temizlenmesi bekleniyor.

 

 


Son Güncelleme: 02.08.2021 21:57
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Anahtar Kelimeler:
Ezgi MolaEnis Arıkan
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