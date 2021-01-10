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Enis Arıkan Hazal Kaya'nın yaptığı iyiliği anlattı herkesi duygulandırdı

Exxen platformu üzerinden program yapmaya başlayan Enis Arıkan, şovunda Hazal Kaya'nın sette bir bebeğe süt anneliği yaptığını anlattı. Hasta olan bebeğe süt veren Hazal Kaya sayesinde bebeğin iyileştiğini de ekledi.

10 Ocak 2021 Pazar 21:45
Enis Arıkan Hazal Kaya'nın yaptığı iyiliği anlattı herkesi duygulandırdı
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Acun Ilıcalı’ya ait olan Exxen platformunda yeni bir talk showa başlayan Enis Arıkan, şovunda Hazal Kaya ile yaşadıkları bir anıdan bahsetti. Arıkan’ın anlattığı anı seyircileri duygulandırdı.

Aslı Kızmaz’a ait olan aynı isimli kitaptan uyarlanan Benden Ne Olur filminde Sertab karakterine hayat verecek olan Hazal Kaya’nın filmin çekimleri sırasında set molalarında bir hasta olan bir bebeğe süt verdiğini anlatan Arıkan, ilerleyen zamanlarda bebeğin büyüyüp iyileştiğini de açıkladı.Hazal Kaya’nın bebeğe yaptığı iyilik izleyicileri duygulandırırken, pek çok kişi Hazal Kaya’nın sosyal medya hesabından Hazal Kaya’ya teşekkür ve övgü mesajları attı.

2019 yılının Nisan ayında dünya evine giren Hazal Kaya ve eşi Ali Atay’ın Fikret Ali isminde de bir oğulları bulunuyor.



Son Güncelleme: 10.01.2021 21:45
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Anahtar Kelimeler:
HazalkayaSütanneEnisarıkan
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