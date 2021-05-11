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Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!

Sefirin Kızı dizisinde oynadığı Sancar Efe karakteriyle gönüllere taht kuran Engin Akyürek'in Aşk 101 dizisin güzel oyuncusu Pınar Deniz ile aşk yaşadığına dair ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düştü.

11 Mayıs 2021 Salı 22:12
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
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Kendisinden 12 yaş küçük olan güzel oyuncu Pınar Deniz ile aşk yaşadığı iddia edilen Engin Akyürek hakkında ortaya atılan aşk bombası magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. 

Özel hayatıyla ilgili ser verip sır vermeyen ve genelde herkesten uzak yaşamayı tercih eden Engin Akyürek'in 'Aşk 101' dizisinin güzel oyuncusu Pınar Deniz'le sevgili olduğu öne sürüldü. Oryaya atılan bu iddia sonrası sosyal medya iyice çalkalanırken bomba aşk iddiası paylaşımları yorum yağmuruna tutuldu.

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Sancar Efe karakteri ile başarısına başarı katan Engin Akyürek, aynı dizide birlikte rol aldığı arkadaşı Tülin Yazkan ile adı aşk dedikodularına karışmış ve bunula ilgili hiç açıklama yapmamıştı. 39 yaşındaki yakışıklı oyuncunun Pınar Deniz ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara vereceği yanıt ise hayranları arasında büyük merak konusu. 

İntenet üzerinde en çok okunan magazin sayfaları tarafından ortaya atılan iddialarına göre, Engin Akyürek ve Pınar Deniz bir süredir birlikte olduğu söylenirken tarafların konuyla ilgili ne bir görüntüleri ne de açıklamaları var. Gözler genel olarak Engin Akyürek'e çevrilirken başarılı oyuncunun aşk hayatıyla ilgili sır vermediği biliniyor. Diğer taraftan güzel oyuncu Pınar Deniz de hakkında çıkan bu aşk iddialarına karşılık henüz hiçbir şey söylemedi.


Son Güncelleme: 11.05.2021 22:12
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Anahtar Kelimeler:
Aşk IddiasıPınar DenizEngin Akyürek
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