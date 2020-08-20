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Enes Batur yeni sevgilisiyle Nişantaşı'nda objektiflere takıldı

YouTube fenomeni Enes Batur yeni sevgilisiyle Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Batur'un 1 milyon 350 bin TL değerindeki lüks otomobili de dikkatleri çekti.

20 Ağustos 2020 Perşembe 18:26
Enes Batur yeni sevgilisiyle Nişantaşı'nda objektiflere takıldı
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YouTube fenomeni Enes Batur, yeni sevgilisi Ecenaz Üçer ile ilk defa birlikte objektiflere takıldı. Geçtiğimiz yıl Damla Aslanalp ile sahte düğün yaparak konuşulan sosyal medya fenomeni, geçtiğimiz gün Üçer ile birlikte Nişantaşı’nda kameralara yakalandı.


Genç sevgililerin maske takıp salgın karşısında tedbir aldıkları da objektiflerde görüldü. Sevgilisiyle birlikte alışveriş yapıp eve doğru yola çıkan Enes Batur’un 1 milyon 350 bin TL değerindeki otomobili de dikkatleri çekti.

Magazin gündeminde Enes Batur ile objektiflere yakalanan Ecenaz Üçer’in Instagram hesabında 117 bin takipçisi olduğu görüldü.



Son Güncelleme: 20.08.2020 18:26
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Anahtar Kelimeler:
Enes BaturEcenaz Üçer
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