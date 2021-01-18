Enes Batur paylaştığı tweet ile olay yarattı!

Ünlü Youtuber Enes Batur geçen günlerde atmış olduğu bir tweet ile olay yarattı. Enes Batur atmış olduğu tweettte sarışın ve esmer kadınlar birbiriyle karşılaştırdıkları ve başka bir şeye benzettiği için tepkilere yol açtı.

Türkiye'de Youtube dünyasının en çok aboneye sahip olan isimlerinden Enes Batur geçen günlerde paylaştığı tweetinde şu sözlere yer verdi.Enes Batur Tweet paylaşımından sonra kadın takipçilerinden eleştiri topladı. Enes Batur tweetinde "Şarışınlar varken esmerlere bakanlar... Evinde Ferrari varken dışarıdaki tofaşa bakmak gibi... sözlerini kullandı.

Enes Batur'a gelen eleştirilerden bir kısmı Batur'un kişisel zevklerini tanımlarken başkaları üzerinden bunu yapmasının kırıcı olduğu ifade edildi. Bir kısım eleştiriler ise Enes Batur'un da kendisinin esmer olup saçını da sarı yaptığını yani Enes Batur'un sarışın gibi olmaya çalıştığı ifadeleri eleştiriler arasında yer aldı.