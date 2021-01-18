Enes Batur paylaştığı tweet ile olay yarattı!
Ünlü Youtuber Enes Batur geçen günlerde atmış olduğu bir tweet ile olay yarattı. Enes Batur atmış olduğu tweettte sarışın ve esmer kadınlar birbiriyle karşılaştırdıkları ve başka bir şeye benzettiği için tepkilere yol açtı.
Enes Batur'a gelen eleştirilerden bir kısmı Batur'un kişisel zevklerini tanımlarken başkaları üzerinden bunu yapmasının kırıcı olduğu ifade edildi. Bir kısım eleştiriler ise Enes Batur'un da kendisinin esmer olup saçını da sarı yaptığını yani Enes Batur'un sarışın gibi olmaya çalıştığı ifadeleri eleştiriler arasında yer aldı.
Son Güncelleme: 18.01.2021 17:08