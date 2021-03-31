Enes Batur neden youtube cezası aldı? Enes Batur youtube video yüklemesi neden yasaklandı?

Türkiye’nin Youtube’de en fazla takipçisi olan video üreticisi Enes Batur’un platforma video atma cezası alması merak ediliyor. Youtube tarafından topluluk kurallarına aykırı video attığı belirtilen Enes Batur’a verilen ceza araştırılıyor.

‘Olayı çözmeye çalışıyorum’

15 milyon abone sayısına ulaşan ilk Türk Youtuber olan Enes Batur topluluk kuralları ihlali nedeniyle video yükleyemez hale geldi. Aldığı cezaya sosyal medya hesabı üzerinden ateş püsküren Enes Batur ‘Sinir krizi geçirmeme az kaldı. 5 yıl önceki videom nedeniylealdım. Youtube’ye video yüklememlandı. Sorunu çözmeye çalışacağım. Dualarınızı eksik etmeyin.’ Açıklamalarında bulundu.

Enes Batur geçmiş dönemlerde de aynı cezayı almasına rağmen video yasağı almamıştı.