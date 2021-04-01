Enes Batur neden ceza yedi? Enes Batur'un ceza yediği video

Yıllardır yayına sunduğu içerik videolarıyla büyük bir kitleye sahip olan Enes Batur, toplamda 15 milyon aboneye ulaşmıştı. Fakat yayınladığı bir içeriğin topluluk kurallarına aykırı oldu gerekçesiyle ceza aldığı öğrenildi. Fenomen YouTuber büyük bir şaşkınlık içerisinde. Verilen cezaya karşı olarak sitemini beyan etti.

ENES batur neden ceza aldı?

Bu ihlal çerçevesinde ünlü fenomenin YouTube’a video yüklemesi engellendi. Durumunu sosyal medyadan bir paylaşım yaparak duyurdu. Asıl olarak yüklemek istediği içeriğinse 15 milyon aboneye özel video olduğunu belirtti.

İlk cezası değil!

Delireceğim gerçekten!

Enes Batur’un bu ilk cezası değil. Geçtiğimiz zaman dilimlerinde bazı hususlar nedeniyle Youtube tarafından cezaya tabii tutulmuştu. Oysa ünlü fenomen YouTuber yenir içeriğiyle değil 5 yıl önce paylaştığı bir video dolayısıyla ceza almış olduğunu dile getirdi.

Ceza aldığını kişisel Instagram hesabından şu şekilde sitem ederek ifade etti:

"Sinir krizi geçireceğim gerçekten. Beş yıl önce yayınladığım bir video yüzünden ihtar aldım. YouTube'a video yüklemem yasaklandı. Sıkıntıyı çözmeye çalışacağım bakalım, dualarınızı eksik etmeyin.”

Ardından arabasının içinde bir selfie'yi paylaşarak "Moralim bozukken story falan atasım gelmiyor hiç" sözleriyle üzgün olduğunu vurguladı.