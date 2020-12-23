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Enes Batur ile Danla Bilic arasında ödül gerginliği yaşandı!

Enes Batur ile Danla Bilic arasında gerginlikler son bulmuyor! İki başarılı youtuber bu seferde Danla Bilic'in kazandığı ödül üzerinden birbirlerine girdiler. Sosyal medya üzerinden birbirlerine manalı laflar paylaşan ikili yine boş durmadı. Enes Batur, Danla Bilic'in kazandığı ödül hakkında dedikleri bomba etkisi yarattı.

23 Aralık 2020 Çarşamba 01:17
Enes Batur ile Danla Bilic arasında ödül gerginliği yaşandı!
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İki fenomen arasında gerginlik yaşandı! Enes Batur ile Danla Bilic arasında yaşanan ödül gerginliği magazine bomba gibi düştü. Enes Batur, INFLOW Awards 20 En İyi YouTuber ödülünün sahibi olan Danla Bilic ile dalga geçti.

Youtube’da çekmiş olduğu makyaj videoları sayesinde ünlenen ve instagram hesabında yaklaşık 6 milyon takipçisi bulunan Danla Bilic, INFLOW Awards 20’de En İyi Youtuber ödülünü kazanan isim oldu.

Enes Batur, Danla Bilic’in aldığı ödülden sonra sessiz kalmayarak Sosyal medya hesabı üzerinden bu konu hakkında yapmış olduğu paylaşımla Bilic’le dalga geçti.

Twitter hesabı aracılığıyla paylaşımda bulunan Batur, “Survivor şampiyonu Danla Bilic En İyi YouTuber ödülünü almış lol” ifadelerine yer verdi.

Batur’un yapmış olduğu bu paylaşımından sonra Danla Bilic’ten yanıt gecikmedi. Bilic, “Şu Enes’i bolca favlayın ağlamasın lol” ifadelerine yer vererek Batur’un dediklerine karşılık verdi.

'Danla Bilic senden hoşlanmıyorum' 

Diğer yandan, geçen aylar içerisinde Danla Bilic hakkında konuşan Batur, “senden hoşlanmıyorum” şeklinde atmış olduğu tweet ile gündeme gelmişti.

Bu tweetten sonra gözler Bilic’e çevrilmiş ve Danla Bilic bu konu hakkında "Yeterince konuştum. Şakalaşıyoruz, gülüp geçsinler. Enes’imle neden ciddi kavga edelim?" şeklinde konuşmuştu.

 

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 23.12.2020 01:17
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Anahtar Kelimeler:
Enes BaturDanla Bilicödül
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