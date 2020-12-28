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En iyi futbolcu seçilen Ronaldo, soluğu CZN Burak'ın mekanında aldı

Dünyanın en iyi futbolcusu seçilen Cristiano Ronaldo, CZN Burak olarak bilinen Burak Özdemir'in Dubai'de aştığı yeni mekanını ziyaret etti. Ronaldo'nun yanında Gerard Pique'de vardı.

28 Aralık 2020 Pazartesi 21:42
En iyi futbolcu seçilen Ronaldo, soluğu CZN Burak'ın mekanında aldı
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Dubai'de yeni restoran açan CZN Burak lakaplı Burak Özdemir'in iki dünyaca ünlü misafiri vardı. 21'inci yüzyılın en iyi futbolcuları adayları arasında 1. seçilen ve Dubai'ye ödülünü almaya giden Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, Dubai'ye aka basar basmaz soluğu Burak Özdemir'in yeni restoranında aldı. 

Gerard Pique'ni de ağırlayan CZN Burak, birlikte çektirdikleri fotoğrafları '21. Yüzyılın en iyi futbolcusu ve Czn Burak Dubai bir arada' notu ile yayınladı.

Sosyal medyada CZN Burak olarak bilinen ve yaptığı yemek şovlarıyla herkes tarafından çok seviilen Burak Özdemir, geçtiğimiz günlerde Dubai'de büyük bir restoran açmıştı. Restoranın açılışına Dubai Prensi H.H Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum'da katılmıştı.



Son Güncelleme: 28.12.2020 21:42
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Anahtar Kelimeler:
Cristiano RonaldoCZN BurakBurak ÖzdemiDubai
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