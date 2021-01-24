Emrecan Sabancı ve arkadaşları lüks araç ile dere yatağında mahsur kaldı!

Ünlü iş insanı Ali Sabancı’nın oğlu Emrecan Sabancı, bugün sabah saatlerinde Sakarya’nın Sapanca ilçesinde arkadaşlarıyla gezintiye çıktığı sırada lüks aracıyla dere yatağında mahsur kaldı. Sapanca’da bir otelde konaklayan Emrecan Sabancı’nın çamura saplandığı sırada yardımına emniyet ekipleriyle AFAD ekipleri yetişti.

Aracı traktörle çıkarılabildi

Emrecan Sabancı ve arkadaşları mahsur kaldıkları bölgede polis ekiplerini arayarak yardım istediler. Bunun ardından bölgeye AFAD ekipleri ve polis ekipleri intikal etti. Ekiplerin gelmesi ardından Emrecan Sabancı ve arkadaşları kaldıkları otele götürüldü. Dere yatağında çamura saplanan araç ise bir traktör yardımı ile çıkarılabildi. Emrecan Sabancı ve arkadaşlarının buraya girmelerine ise navigasyonun yanlış yönlendirmelerinin neden olduğu aktarıldı.