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Emrecan Sabancı ve arkadaşları lüks araç ile dere yatağında mahsur kaldı!

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir otelde konaklayan Emrecan Sabancı ve arkadaşları lüks araçları ile çevreyi gezmek istemeleri ardından dere yatağında çamura saplandılar. Yardım için emniyet ekiplerine çağrıda bulunan Emrecan Sabancı'nın aracı saplandığı yerden ancak traktör yardımıyla çıkarılabildi...

24 Ocak 2021 Pazar 17:36
Emrecan Sabancı ve arkadaşları lüks araç ile dere yatağında mahsur kaldı!
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Ünlü iş insanı Ali Sabancı’nın oğlu Emrecan Sabancı, bugün sabah saatlerinde Sakarya’nın Sapanca ilçesinde arkadaşlarıyla gezintiye çıktığı sırada lüks aracıyla dere yatağında mahsur kaldı. Sapanca’da bir otelde konaklayan Emrecan Sabancı’nın çamura saplandığı sırada yardımına emniyet ekipleriyle AFAD ekipleri yetişti.

Aracı traktörle çıkarılabildi

Emrecan Sabancı ve arkadaşları mahsur kaldıkları bölgede polis ekiplerini arayarak yardım istediler. Bunun ardından bölgeye AFAD ekipleri ve polis ekipleri intikal etti. Ekiplerin gelmesi ardından Emrecan Sabancı ve arkadaşları kaldıkları otele götürüldü. Dere yatağında çamura saplanan araç ise bir traktör yardımı ile çıkarılabildi. Emrecan Sabancı ve arkadaşlarının buraya girmelerine ise navigasyonun yanlış yönlendirmelerinin neden olduğu aktarıldı.



Son Güncelleme: 24.01.2021 17:36
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Anahtar Kelimeler:
SakaryaSapancaEmrecan SabancıSabancı
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