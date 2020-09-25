Emre Aşık'ı öldürmesi için kiralık katil tuttu! Yağmur Aşık ve Emre Aşık davasında yeni detaylar!

Eski milli futbolcu Emre Aşık ve eşi arasında devam eden boşanma davasına ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İkili arasında şiddetli bir boşanma davası sürerken, ikili arasında yaşanan olaylar kan dondurucu niteliktedir.

Emre Aşık eşi Yağmur Aşık’ın kendini öldürtmek istediğini ve bunun için kiralık katil tuttuğunu öne sürdü. İlyas Y. Adlı kişiden Emre Aşık’ı öldürmesini isteyen Yağmur Aşık, eşinden bu şekilde kurtulmak istemiş.

İlyas Y.’nin Emre Aşık’ı öldürmesinin ardından kiralık katile 10 milyon lira vereceğini söyleyen Yağmur Aşık, eşi için mezar yeri bile araştırmış.

Kiralık katilin Emre Aşık ile iletişime geçmesinin ardından Yağmur Aşık’ın planları açığa çıkmıştır. Bu durumun ardından Yağmur Aşık ve Erdi Sungur adına savcılık tarafından ceza verilmesi gündeme gelmiştir.