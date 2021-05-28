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Emre Aşık ve Yağmur Aşık davasında kan donduran iddia! Yağmur Aşık cinayet planı mı yaptı?

Eski milli futbolcu Emre Aşık ve eşi Yağmur Aşık arasında sular durulmuyor. Yağmur Aşık’ın, Emre Aşık’ı öldürme teşebbüsünde bulunduğu iddiası ile Erdi Sungur ve Baycan Şenürek’le birlikte tutuksuz yargılandığı davada tanık olarak moda tasarımcısı Süleyman Tezcan dinlendi. Tezcan’ın iddiaları ise kan dondurdu.

28 Mayıs 2021 Cuma 16:44
Emre Aşık ve Yağmur Aşık davasında kan donduran iddia! Yağmur Aşık cinayet planı mı yaptı?
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15 Mart 2020’de Düzce’de cezaevinden firar eden Erdi Sungur ile beraber yakalanan eski milli futbolcu Emre Aşık’ın boşanmak üzere olduğu eşi Yağmur Aşık’ın, ‘Kasten Adam Öldürme’ suçlaması ile Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılaması devam ediyor. Sanık Erdi Sungur’un verdiği ifadeler doğrultusunda Yağmur Aşık’ın sevgilisi Baycan Şenürek de sanık olarak davaya katıldı. Ayrıca davada tanık olarak Yağmur Aşık’ın eski arkadaşı, moda tasarımcısı Süleyman Tezcan da yer aldı. Tezcan yaptığı açıklamalarla herkesi şok etti.

3 sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verilen davada Emre Aşık’ın avukatı Funda Sadıkahmet mahkemeye yeni deliller ile katıldı. Sadıkahmet, "Müvekkilimiz Emre bey Anadolu Adliyesinde dinleneceği için buradaki duruşmaya katılmadı. Erdi Sungur ve Yağmur Aşık'ın sanık olarak yargılandığı adam öldürmeye teşebbüs dava dosyasına bir başka sanık Baycan Şenürek'in de sanık olmasıyla ve adam öldürmeye teşebbüs konusuyla ilgili Anadolu Adliyesindeki dosya da burada birleşti ve 3 sanıklı bir dosya oldu. Biz mağdur vekilleri olarak katıldık. Bir de tanığımız vardı, Süleyman Tezcan. Kendisi Yağmur Aşık'la çok eski dostluğu olan birisi. Tezcan, bizimle iletişime geçerek tanıklık yapmak istediğini söyledi. Yağmur Aşık katılmadı. Baycan Şenürek SEGBİS aracılığı ile İstanbul Adliyesinden katıldı. Çok hararetli bir duruşma oldu. Sanıkların ev aramalarında, birtakım flaş bellekler tespit edildiği için bunlar İstanbul'daki adliyelerde soruşturma dosyalarına sunulmuş olması sebebiyle oradan birtakım bilgi ve belgeleri mahkeme dosyasına sunduk. Ciddi deliller sunduk. Sanıkların bağlantılı olduğu kişilerle araştırmalar yapılacak” ifadelerine yer verdi.

Tanık Tezcan’dan Yağmur Aşık’a şok edici iddia

Bugün görülen davada, Yağmur Aşık’ın 2019’da tanıştığı ve bir dönem beraber yaşadığı yakın arkadaşı moda tasarımcısı Süleyman Tezcan davada tanıklık yaptı. Tezcan şu sözler ile ifade verdi; "Yağmur benim çok eski arkadaşım. Ben moda tasarımcısıyım. Bir defilede tanıştık. Daha sonrasında arkadaşlığımız pekişti. Bu dönem içinde Emre ile ayrılma olayları ortaya çıktı. Bu dönem içinde birçok şeye şahit oldum. Ama hiçbir zaman bana zarar verebileceğini aklıma getirmedim. Ama artık bu kişinin o kadar gözü dönmüş ki şahit olan herkesi öldürüp yok etmek istiyor. Benim de evime ajanlar yerleştirildi, telefonlarıma casus programlar yüklendi. Bende bununla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçemi verdim. Şu an soruşturma aşamasında. Kanıtlı, belgeli ve ispatlılar"

“Cinayet planlarını yaparak bana beyan etti”

Tezcan , Yağmur Aşık’ın cinayet planları içinde olduğunu ve bu kendisine söylediği belirterek şunları dile getirdi; "Bu kişi bu cinayet planlarının hepsini yaptı ve bana beyan etti. Bununla ilgili telefon görüşmeleri mahkeme tarafından istendi. Telefon görüşmeleri geldiğinde bunları herkes görecek. Bir olayın iç yüzünün anlaşılması için illa birinin ölmesi ya da zarar görmesi mi gerekiyor.”

“Beni de öldürmeye çalıştılar”

Yağmur Aşık’ın öldürmeye çalıştığı bir kişinin de kendisi olduğu söyleyen Tezcan, "Elimize çok ciddi bir hard disk geçti. Bu hard disk içerisinde çeşitli kişilerle mesajlaşmalar, kayıtlar, çeşitli fotoğraflar ve söylemediğim birçok şey var. Bunlar ortaya çıktığında gerçeğin ne olduğu anlaşılacak. Bu kişinin ceza alması için illa birinin ölmesi mi gerekiyor? Sadece yurt dışı yasağı cezası var. Bu kişi benim yanımda Gürcistan'a kaçmak için illegal görüşmeler yaptı. Boşanma davasında Emre'nin yapmamış olduğu şeyleri, Emre'nin asla görmediğim şeylerini beyan etmem istendi. Bunları yapmadığım için bana kin ve nefret beslemeye başladı. Benim hayatımı bitirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Bundan sonra arkadaşlığımı kesip savcılığa suç duyurunda bulundum. Beni de öldürmek istediler. Emre'yi de öldürmek istediler. Bu kişi bürokraside tanıdıkları olduğunu beyan ediyor ve etrafına korku saçarak insanları sindirip, susturmaya çalışıyorlar. Ama artık susmayacağım. Bildiğim her şeyi bugün de bundan sonra da anlatacağıma yemin ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Dava, delillerin incelenmesi, tanık beyanlarında ifade edilen ve sanıklar ile bağlantı içinde olan kişilerin araştırılması gerekçesi ile 2 Temmuz 2021’e ertelendi.

 

 


Son Güncelleme: 28.05.2021 16:44
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