Emre Altuğ'dan trafik kazası sonrası ilk paylaşım!

Trafik kazası geçirdiğini duyuran Emre Altuğ hayranlarına sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda dün trafik kazası geçirdiğini ve sağlık durumunun yerinde olduğunu belirten Emre Altuğ hayranlarını sevindirdi.

Geçtiğimiz gün geçirdiği trafik kazası ile gündeme gelen Emre Altuğ kaza sonrasında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımı ile açıklamalarda bulunan Altuğ, ‘Dün geçirdiğim trafik kazasında ben dahil çok şükür hiçbir yaralanma olmamıştır. Merak edenlere, geçmiş olsun dileyenlere teşekkürler.’ Paylaşımında bulundu.