Emre Altuğ'dan haklarında aşk iddiaları çıkan Burcu Çağrı hakkında net cevap

Ünlü şarkıcı Emre Altuğ'un, bir süredir 1998 yılında düzenlenen bir güzellik yarışmasında üçüncü olan ve modellik yapan Burcu Çağrı ile ilişkisi olduğu konuşuluyordu. Burcu Çağrı, önceki günlerde sosyal medya sayfasından manidar bir paylaşım yapmış ve Emre Altuğ'u etiketlediği gönderiye, Serdar Ortaç'ın 2002 yılında çıkardığı 'Çakra' albümünden 'Adam Gibi' şarkısının sözlerini eklemişti. Bu hareket çıkan aşk dedikodularının artmasına sebep olmuştu.

İddialara verdiği cevapta Emre Altuğ, uzun süredir adının aşk dedikodularına karıştığı model Burcu Çağrı'yla sevgili olmadığını söyledi. Burcu Çağrı’nın kendisini bir şarkıda etiketlemesine ise o işlere girmediğini ve birlikteliğin olmadığını söyledi.

Aralarında aşk dedikoduları çıkan Burcu Çağrı, Emre Altuğ’un eski eşi Çağla Şikele benzetilmiş ve bu durum oldukça konuşulmuştu. Öte yandan Emre Altuğ ile Çağla Şikel 2008 yılında nikâh masasına oturmuştu.7 sene süren güzel evlilikleri 2015 yılında son bulmuştu. Çiftin bu evlilikten Uzay ve Kuzey adlarında iki oğulları bulunmakta.

Emre Altuğ hakkında çıkan dedikoduların Çağla Şikel’e yöneltilmesi sonucunda Çağla Şikel bu konu hakkında yorum yapmayarak konunun kendinin ilgilendirmediğini söylemişti.

