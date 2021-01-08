İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünyanın en güzel kadını Hakan Sabancı'nın radarına takıldı!
Dünyanın en güzel kadını Hakan...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Emre Altuğ'dan haklarında aşk iddiaları çıkan Burcu Çağrı hakkında net cevap

Ünlü şarkıcı ,oyuncu Emre Altuğ uzun zamandır aşk orucundaydı. İsmi son zamanlarda manken Burcu Çağrı ile anılmıştı. Konu ile alakalı uzun zamandır konuşmayan Emre Altuğ suskunluğunu bozdu.

08 Ocak 2021 Cuma 23:35
Emre Altuğ'dan haklarında aşk iddiaları çıkan Burcu Çağrı hakkında net cevap
Takip Et:

Ünlü şarkıcı Emre Altuğ'un, bir süredir 1998 yılında düzenlenen bir güzellik yarışmasında üçüncü olan ve modellik yapan Burcu Çağrı ile ilişkisi olduğu konuşuluyordu. Burcu Çağrı, önceki günlerde sosyal medya sayfasından manidar bir paylaşım yapmış ve Emre Altuğ'u etiketlediği gönderiye, Serdar Ortaç'ın 2002 yılında çıkardığı 'Çakra' albümünden 'Adam Gibi' şarkısının sözlerini eklemişti. Bu hareket çıkan aşk dedikodularının artmasına sebep olmuştu.

İddialara verdiği cevapta Emre Altuğ, uzun süredir adının aşk dedikodularına karıştığı model Burcu Çağrı'yla sevgili olmadığını söyledi. Burcu Çağrı’nın kendisini bir şarkıda etiketlemesine ise o işlere girmediğini ve birlikteliğin olmadığını söyledi. 

Aralarında aşk dedikoduları çıkan Burcu Çağrı, Emre Altuğ’un eski eşi Çağla Şikele benzetilmiş ve bu durum oldukça konuşulmuştu. Öte yandan Emre Altuğ ile Çağla Şikel 2008 yılında nikâh masasına oturmuştu.7 sene süren güzel evlilikleri 2015 yılında son bulmuştu. Çiftin bu evlilikten Uzay ve Kuzey adlarında iki oğulları bulunmakta.

Emre Altuğ hakkında çıkan dedikoduların Çağla Şikel’e yöneltilmesi sonucunda Çağla Şikel bu konu hakkında yorum yapmayarak konunun kendinin ilgilendirmediğini söylemişti.



Son Güncelleme: 08.01.2021 23:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Emre AltuğBurcu Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti ilk kez fotoğraf paylaştı
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti ilk kez fotoğraf paylaştı
Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel'i takipten çıkarmasının ardından ilk açıklama Erçel'den geldi!
Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel'i takipten çıkarmasının ardından ilk açıklama Erçel'den geldi!
Jennifer Lopez Karayipler'de görüntülendi!
Jennifer Lopez Karayipler'de görüntülendi!
Jeffree Star, Kanye West konusuna açıklık getirdi
Jeffree Star, Kanye West konusuna açıklık getirdi
Seren Serengil 5'inci kez nikah masasına oturuyor!
Seren Serengil 5'inci kez nikah masasına oturuyor!
Serenay Sarıkaya'nın son tarzına sosyal medyadan yorum yağdı!
Serenay Sarıkaya'nın son tarzına sosyal medyadan yorum yağdı!

Popüler Haberler

Kefaret Nil kimdir? Gerçek adı nedir? Ege Kökenli nereli, yaşı kaç?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 8 Ocak 2021 Cuma E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Kimler e-fatura düzenlemek zorunda? E-faturaya nasıl geçilir?
Akvaryum balıkları nasıl beslenir? Akvaryum balığı besleme yöntemleri
Rüyada köpek sevmek görmek görmek neye işaret eder? Rüyada köpek sevmek görmenin anlamları ve yorumları
Cinsel istismarın çocuklar üzerindeki etkileri nelerdir? Çocuklara cinsel istismara karşı nasıl eğitim verilmeli?
Asgari ücretle çalışana 686 TL ek ödeme geliyor!
Türk Telekom kime, nasıl şikayet edilir? Türk Telekom şikayet yolları
Yarı zamanlı çalışmada kıdem tazminatı ödenir mi? 2021
2021 Ek5 tarım sigorta primi ne kadar olacak?
Carrefour market 27 Şubat – 11 Mart 2020 axess kart kampanyası
Bankadan gelir belgesiz kredi nasıl alınır?
EBA giriş şifresini unuttum! EBA şifresi nasıl alınır?
İlk Emekli maaşı ne zaman yatırılır? Emekli aylığı ne zaman bağlanır?
Web tarayıcıdan oynanan en iyi ücretsiz browser oyunları listesi
Anaokulları eğitimi zorunlu oldu mu? 2021 anaokuluna gitmek zorunlu mu?
HES kodu alma sms ile nasıl yapılır? 2021
Çocukluk dizisi tekrarları ve yeni bölüm hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Askere gidecek olanların yapması gerekenler nelerdir? 2021 Askerlik işlemleri
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesi başvuru şartları ve adresi
IKEA çalışma saatleri nasıl? 2021 IKEA mağaza ve şubeleri çalışma saatleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.