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Emre Altuğ, Ortaköy sahil yolunda trafik kazası geçirdi!

Emre Altuğ, Ortaköy sahilinde seyir halinde iken bir trafik kazası geçirdi. Altuğ'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken aracında maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

05 Ocak 2021 Salı 14:24
Emre Altuğ, Ortaköy sahil yolunda trafik kazası geçirdi!
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TV 8'in patronu Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'de Sihirli Annem dizisinin baştol oyuncusuolarak oyunculuğu ile tekrar ekranlara geri dönüş yapan ünlü şarkıcı Emre Altuğ'un Ortaköy sahilinde seyir halinde ilerlerken otomobili ile bir trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

Ünlü şarkıcı Altuğ'un kazayı yara almadan atlattığı bildirilirken araçta maddi derecede hasar meydana geldiği bildirildi.

Başına gelen talihsiz kaza sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Emre Altuğ, dün meydana gelen kazada hiçbir yaralanma olmadığını belirterek, "Geçmiş olsun dileyenlere sonsuz teşekkür ederim." mesajını paylaştı.



Son Güncelleme: 05.01.2021 14:24
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Anahtar Kelimeler:
Emre AltuğOrtaköy Sahil YoluTrafik KazasıSağlık Durumu
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