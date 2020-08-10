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Emily Ratajkowski siyah bikinisi ile plajı karıştıdı!

Dünyanın en önemli modellerinden birisi olan Emily Ratajkowski sevgilisi ile birlikte plajda siyah bikini ile görüntülendi. Ünlü model giydiği bikini ve güzelliği ile plajı karıştırdı.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 22:54
Emily Ratajkowski siyah bikinisi ile plajı karıştıdı!
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Dünyanın en önemli modellerinden birisi olan Emily Ratajkowski , sanal alemde bir hayran kitlesine sahip. Sadece podyumda değil sosyal medyada da adından söz ettiriyor Emily Ratajkowski bu sefer plajda sevgisiyle birlikte görüntülendi.

Arkadaşlarıyla birlikte tatilin keyfini çıkaran, sevgilisiyle birlikte objektiflere yakalandı.

Zaman zaman bisiklet süren ünlü model plajda giydiği siyah bikinisi ve formda olan vücudu ile plajı karıştırdı.


Güzel modeli görenler dönüp bir daha bakmak zorunda kaldı. 

İşte Emily Ratajkowski siyah bikinsi ile plajı karıştıran ve objektiflere yakalanan pozları

 



Son Güncelleme: 10.08.2020 22:54
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Emily Ratajkowski
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