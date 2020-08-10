Emily Ratajkowski New York sahillerinde objektiflere takıldı

Ünlü oyuncu Emily Ratajkowski Küresel çapta yaşanan korona hastalığı sebebiyle bu yaz ülkesinden çıkmadı.
ABD'de New York şehrinde yaşayan güzel oyuncu havanın tadını çıkarmak için kitabıyla birlikte sahile indi.
Kırmızı bikinisiyle güneşliği esnada kendinin fotoğraflandığını fark eden güzel yıldız , poz vermekten de geri durmadı.
Öte yandan Emily Ratajkowski fit vücudu ve giydiği bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti.
işte güzel oyuncu Emily Ratajkowski sahildeki o pozları
Son Güncelleme: 10.08.2020 09:49