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Emily Ratajkowski New York sahillerinde objektiflere takıldı

Amerikalı oyuncu Emily Ratajkowski New York sahillerinde güneşlendiği sırada paparizlere yakalanınca bozuntuya vermeden poz vermedi. İşte ünlü oyuncunun o görüntüleri

10 Ağustos 2020 Pazartesi 09:49
Emily Ratajkowski New York sahillerinde objektiflere takıldı
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Ünlü oyuncu Emily Ratajkowski  Küresel çapta yaşanan korona hastalığı sebebiyle bu yaz ülkesinden çıkmadı.

ABD'de New York şehrinde yaşayan güzel oyuncu havanın tadını çıkarmak için kitabıyla birlikte sahile indi.

Kırmızı bikinisiyle güneşliği esnada kendinin fotoğraflandığını fark eden güzel yıldız , poz vermekten de geri durmadı.

Öte yandan Emily Ratajkowski fit vücudu ve giydiği bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti.


işte güzel oyuncu Emily Ratajkowski sahildeki o pozları 

 

 



Son Güncelleme: 10.08.2020 09:49
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Anahtar Kelimeler:
Emily Ratajkowski
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