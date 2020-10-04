Emily Atack'in bacak bacak üstüne attığı sırada iç çamaşırı göründü

İngiltere'nin ünlü tv yıldızı ve oyuncusu olan Emily Atack son video paylaşımıyla birlikte yine olay oldu.

Televizyon dünyasının tanınan yıldızlarından olan Atack bir televizyon programının çekimlerine katıldı.

Çekim hazırlıklarının ve konukların makyajlarının yapıldığı sırada ünlü yıldız Emily Atack kendi ınstagram sayfasında bir video yayınladı.

Takipçilerine katıldığı program ile ilgili açıklamalar yaptığı sırada kameraya öpücük işareti yaptı ve bu sırada ayak ayak üstüne attığı süreçte iç çamaşırı göründü.

Hikayeden sonra aynı kıyafetiyle poz veren ve bunu takipçilerinin beğenisine sunan Emily Atack'ın bu pozu kısa süre içinde binlerce etkileşim aldı.

İşte Tv yıldızı Emily Atack o pozlarına bir kaç kare