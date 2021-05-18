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Elon Musk serveti ne kadar?

Ünlü iş insanı Elon Musk, dünyanın en zenginleri listesinde yer alırken son zamanlarda bitcoin ile gündeme gelen Musk, maddi gelirinde düşüş yaşadığı görüldü. Kaliforniyalı iş insanı birçok kişi tarafından merak edilirken Elon Musk serveti ne kadar? soruları gündemde yer aldı. İşte Musk’ın güncel serveti haberimizde

18 Mayıs 2021 Salı 13:56
Elon Musk serveti ne kadar?
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Son dönemlerde kripto para ile gündeme gelen ünlü iş insanı Elon Musk, dünyanın en zengin ikinci insanı olma unvanını kaybettiği görüldü. Bitcoin ve Dogecoin’inden sürekli olarak bahseden Musk servetinde düşüş yaşadı. Twitter’da kripto para biriminde değer kaybetmesine olanak sağlayan Musk, ocak ayında zirve görmesine rağmen 5 ayda yüzde 24 geriledi.

Dünyanın en büyük lüks tüketim markası LVMH'nin Başkanı Benard Anault'ın Musk hakkında konuşmada bulundu. Musk'ın şirketi Tesla'nın hisselerinin yüzde 2.2 düşmesinin bunda etkisi olduğu belirtildi.

Ocak ayında zirve gören serveti şu an için yaklaşık 160,6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı. 49 yaşındaki iş insanı bitcoine zarar verirken Musk'ın serveti bu yıl 9.1 milyar dolar eridi.


Son Güncelleme: 18.05.2021 13:56
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Anahtar Kelimeler:
Elon MuskServetBitcoinDogecoin
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