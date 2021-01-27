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Elliot Page ve eşi Emma Portner boşanma kararı aldı!

Elliot Page, eski adıyla Ellen Page eşinden boşanma kararı aldı. Güzel çift 2018 yılında evlenmişti.

27 Ocak 2021 Çarşamba 19:57
Elliot Page ve eşi Emma Portner boşanma kararı aldı!
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Hollywood'un ünlü isimlerinden olan Ellen Page geçen ay cinsiyet değiştirdiğini açıklamıştı. Ünlü oyuncu adını Elliot olarak değiştirdi. Elliot Page ve Emma Portner mutlu birlikteliklerini 2018 yılında evlilikle taçlandırmıştır.

 

Elliot Pege en son The Umbrella Academy isimli Netflix orijinal dizisinde yer aldı. PAge, 2007 yılında yayınlanan Juno filmindeki rolütle Akademi Ödülü kazanmıştı. Oyuncu, dans koreografı olan eşi Portner'la 2 yıllık evliliklerine son verdiklerini açıkladı.

 

Page, uzun bir düşünme ve değerlendirme sürecinden geçtiklerini söyledi. Geçen yaz ayrıldıklarını ve boşanma kararı alırken zorlandıklarını da açıklamasına ekledi. Oyuncu, birbirlerine sonsuz saygı duyduklarını ve yakın arkadaş olarak kalmaya devam edeceklerini ifade etti.



Son Güncelleme: 27.01.2021 19:57
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Elliot PageEmma Portner
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