Elliot Page çiftinden boşanma kararı!

Kanadalı oyuncu Elliot Page geçtiğimiz ay cinsiyet değişikliği yapacağına dair açıklama yapmıştı. Ardından 2018'de evlendiği eşi Emma Portner ile boşanacaklarını ifade etti.
Bir yıllık evliliğin ardından ayrılık kararı alan Page çifti 2018'de evlenmişti.
Geçen sene Elliot Page “Merhaba arkadaşlar, trans olduğumu sizinle paylaşmak istiyorum ve ismim Elliot. Bunu yazdığım, burada olduğum, hayatımda buraya geldiğim için şanslı hissediyorum” şeklinde kendini ifade etmişti.
Son Güncelleme: 27.01.2021 19:27