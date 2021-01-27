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Elliot Page çiftinden boşanma kararı!

Kanadalı oyuncu Elliot Page geçtiğimiz ay cinsiyet değişikliği yapacağına dair açıklama yapmıştı. Ardından 2018'de evlendiği eşi Emma Portner ile boşanacaklarını ifade etti. İşte detaylar...

27 Ocak 2021 Çarşamba 19:27
Elliot Page çiftinden boşanma kararı!
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Kanadalı oyuncu Elliot Page geçtiğimiz ay cinsiyet değişikliği yapacağına dair açıklama yapmıştı. Ardından 2018'de evlendiği eşi Emma Portner ile boşanacaklarını ifade etti.

Ünlü çift ayrılık kararını aldıktan sonra “Uzun bir düşünme ve değerlendirme sürecinden sonra, geçen yazki ayrılığımızın ardından boşanma konusunda zor bir karar verdik. Birbirimize saygımız sonsuz ve yakın arkadaş olarak kalacağız” şeklinde açıklamada bulundu.

Bir yıllık evliliğin ardından ayrılık kararı alan Page çifti 2018'de evlenmişti.

Geçen sene Elliot Page “Merhaba arkadaşlar, trans olduğumu sizinle paylaşmak istiyorum ve ismim Elliot. Bunu yazdığım, burada olduğum, hayatımda buraya geldiğim için şanslı hissediyorum” şeklinde kendini ifade etmişti.



Son Güncelleme: 27.01.2021 19:27
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Anahtar Kelimeler:
Elliot PageçiftBoşanma
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